Miriam Ciobanu/ La madre Adriana caccia il fidanzato durante funerale: “vattene”

Tensione durante il funerale di Miriam Ciobanu, la 22enne travolta e uccisa durante la notte di Halloween. Le esequie si sono celebrate nella giornata di lunedì scorso nella chiesa parrocchiale di Onè di Fointe, in provincia di Treviso, e tra le 500 persone presenti c’era anche il fidanzato di Miriam. Proprio a lui si sarebbero avvicinate la madre e la sorella della giovane vittima, urlandogli “vattene!”.

Il funerale di Miriam Ciobanu è stato presidiato dai carabinieri, come riferisce Il Resto del Carlino, per evitare possibili colpi di testa della folla, più di 500 persone che si sono riunite per dare l’ultimo saluto alla ragazza. Nelle ultime file in disparte c’era anche il fidanzato 19enne di Miriam, con le stampelle a causa di un precedente incidente stradale in cui la 22enne era rimasta illesa. Secondo la ricostruzione, dopo un litigio tra i due la ragazza aveva deciso di tornare a casa da sola, in piena notte su un strada in cui le automobili viaggiano a forte velocità, trovando la morte. “Per rispetto non dovevi neanche presentarti” ha gridato Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, sostenuta dall’altra figlia.

Miriam Ciobanu, la madre scaccia fidanzato dal funerale: il dolore della famiglia

Miriam Ciobanu è morta durante la notte di Halloween, travolta da un ragazzo di 23 anni lanciato ai 200 chilometri orari sotto effetto di alcol e droga, come hanno stabilito gli accertamenti. Aveva litigato con il fidanzato e alle 3 del mattino aveva chiamato il papà Giovanni per farsi venire a prendere. L’uomo, però, dormiva già e non aveva sentito la telefonata. Alle 4 Miriam decide di tornare a casa da sola, camminando ciglio della strada a Paderno di Pieve del Grappa, nel Trevigiano, al buio. Alle 4.30 il terribile impatto, che devasta l’automobile con la sua violenza e uccide Miriam, scaraventandola molti metri più avanti.

Al suo funerale si sono presentati anche il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, la sindaca di Pieve del Grappa dove si è consumata la tragedia, Annalisa Rampin, e il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, dov’è residente il 23enne accusato del terribile incidente. Presenti anche i colleghi del papà di Miriam e del padre del 23enne, entrambi dipendenti nella stessa azienda. “Essere qui a salutare Miriam impone ad ognuno di noi il coraggio e la forza di non vivere più come abbiamo vissuto finora, perché il tempo è troppo breve per farci travolgere dal dolore” ha ricordato il parroco durante l’ultimo saluto alla ragazza.











