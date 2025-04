Anticipazioni Costanza fiction di Rai1, Miriam Dalmazio si sbilancia su Marco e Ludovico: “Ecco chi sceglierei”

Domenica prossima, 13 aprile 015, andrà in onda l’ultima puntata di Costanza, fiction di Rai1 che vede protagonista Miriam Dalmazio nei panni di Costanza Macallè una paleopatologa che si trasferisce a Verona non solo per lavoro ma soprattutto per amore. Nella citta dei innamorati per eccellenza, infatti, vive il suo ex Marco padre, a sua insaputa, della figlia Flora. Costanza è da sempre innamorata di lui ma non riesce a confessarglielo perché il giovane, nel frattempo, è in procinto di sposare Federica. Nel frattempo lei si invaghisce del collega Ludovico dando vita ad un quadrilatero amoroso che continuerà a regalare colpi di scena.

Costanza fiction di Rai1, la storia vera di Selvaggia di Staufen/ Da 'nuora del demonio' alla morte violenta

E proprio della fiction di Rai1 la giovane attrice siciliana ha parlato durante un’intervista concessa a Telepiù. A domanda diretta su che consiglio darebbe al suo personaggio sulla sua situazione sentimentale ha ammesso senza mezzi termini: “Citerei il detto popolare ‘meglio soli che male accompagnati’. Io avrei scelto la solitudine.” Invece su cosa l’ha colpita maggiormente del suo personaggio ha ammesso: “Il suo cuore…Lei si prende cura degli scheletri di cui si occupa. Mi piace come usa il suo intuito femminile e il suo vissuto per venire a capo della storia della misteriosa Selvaggia.”

DOPE THIEF/ L'ambiziosa serie che riesce ad andare oltre il crime-thriller

Miriam Dalmazio protagonista di una nuova fiction dopo Costanza: “Molto carina ma totalmente diversa”

La carriera di Miriam Dalmazio è decollata grazie al suo ruolo nella soap di Rai3 Agrodolce da allora ha fatto una lunga gavetta fatta di piccoli ruoli fino a ruoli più importanti in fiction come Che Dio ci aiuti, Studio Battaglia e Rocco Schiavone. Il suo primo ruolo da protagonista è arrivato adesso con Costanza ma l’attrice siciliana non ha intenzione di fermarsi. Sempre durante l’intervista, infatti, ha annunciato che presto sarà la protagonista di nuova fiction Rai ma non si è sbilanciata molto nei dettagli: “I primi di maggio inizierò a girare un’altra serie, sempre per la Rai, molto carina ma diversa da quest’ultima. Sarò ancora una volta protagonista però non posso dirvi di più.” Nel frattempo l’appuntamento con l’ultima puntata di Costanza è per domenica prossima, 13 aprile 2025, in prima serata su Rai1.