Miriam Dalmazio, chi è l’attrice e la vita privata

La celebre attrice siciliana Miriam Dalmazio è tra le protagoniste della nuova fiction di Rai1 Costanza, nella quale veste i panni della padrona di casa. Della carriera dell’artista, che in passato abbiamo visto in progetti illustri come la serie tv Che Dio ci aiuti e il film Sole a catinelle al fianco di Checco Zalone, si è parlato spesso nel corso degli anni, mentre sono meno le informazioni riguardo alla vita privata, anche se sappiamo che l’attrice sta vivendo una speciale storia d’amore, dalla quale è nato anche il figlio Ian.

Miriam Dalmazio è infatti la compagna di Paolo, un imprenditore siciliano di quasi 50 anni che ha conosciuto 12 anni fa grazie a degli amici comuni. I due però non sono soliti postare sui social, ma vivono la loro vita privata lontano dai riflettori. Quello che sappiamo è che dalla relazione tra Miriam Dalmazio e Paolo è nato il figlio Ian, che come svelato dalla stessa attrice, rientrava nei piani di vita: “Un bambino l’avevamo messo in programma, ma non ci stavamo ancora provando” aveva confessato a Vanity Fair.

Miriam Dalmazio e il sogno della popolarità: “Oggi i riflettori mi danno noia”

Il punto fisso dell’attrice siciliana è sempre stato quello di vivere un vita da star, o quantomeno di raggiungere la popolarità che ha sempre desiderato. L’attrice ha rivelato in una vecchia intervista tra le colonne di Vanity Fair: “Sentivo il bisogno di essere vista. Adesso che sono più conosciuta, però, questa spinta non ce l’ho più. Anzi, mi dà quasi fastidio essere sotto i riflettori” le parole della giovane attrice che tornerà in prima serata questa sera su Rai1 con la fiction Costanza.

Per Miriam Dalmazio, però, le priorità sono cambiate nel corso degli anni: “Oggi la cosa che preferisco è la famiglia, va davanti a tutto” ha confidato l’attrice tra le pagine del noto magazine.