Miriam Dalmazio, chi è l’attrice e carriera: il grande successo di Costanza

Oggi pomeriggio, venerdì 11 aprile 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; tra gli ospiti di Caterina Balivo troviamo anche Miriam Dalmazio, protagonista della fiction Costanza che domenica sera concluderà la sua corsa con l’ultima attesissima puntata. L’attrice sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico in quello che rappresenta per lei il suo primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo, arrivato dopo una lunga gavetta e diverse esperienze sul set.

Originaria di Palermo e nata ne 1987, ha inseguito il suo sogno di diventare attrice diplomandosi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e recitando a inizio carriera per diverse serie come Capri e Agrodolce. Il primo importante ruolo è arrivato nei panni di Margherita in Che Dio ci aiuti, cui hanno fatto seguito negli ultimi anni altre celebri fiction tra cui Studio Battaglia, Rocco Schiavone e, per l’appunto, Costanza. Diverse anche le esperienze cinematografiche, come in Sole a catinelle del 2013 dove ha recitato al fianco di Checco Zalone.

Miriam Dalmazio, progetti futuri e vita privata: il compagno Paolo e il figlio Ian

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Miriam Dalmazio ha parlato del successo di Costanza e dell’ipotesi di rivederla presto in tv con un nuovo ruolo e un nuovo progetto, del quale però non ha spifferato troppe anticipazioni: “I primi di maggio inizierò a girare un’altra serie Rai molto carina, diversa da “Costanza”. Sarò ancora una volta la protagonista! Però non posso dirvi di più“.

Grande successo in carriera ma anche nella vita privata, dove ha costruito una bellissima famiglia. L’attrice è infatti dal 2013 sentimentalmente legata al compagno Paolo, un imprenditore di origini siciliane conosciuto grazie ad alcuni amici in comune. Dalla loro storia d’amore è nato nel 2016 il figlio Ian, un sogno che entrambi avevano nel cassetto, come da lei raccontato in una vecchia intervista per Vanity Fair del 2016: “Un bambino l’avevamo messo in programma, ma non ci stavamo ancora provando”.

