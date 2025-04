Un successo forse inatteso, sperato; Costanza spopola ed è prossima all’ultima puntata – in onda il 13 aprile 2025 – e nel frattempo Miriam Dalmazio, nei panni della protagonista, si è concessa oggi un’intervista nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. L’attrice ha glissato sulle anticipazioni in vista del finale di stagione; un appuntamento imperdibile ed è giusto che il cuore delle emozioni non venga spoilerato prima di domenica. L’intervista si concentra dunque sulla vita di Miriam Dalmazio, partendo dall’infanzia arrivando ad uno dei momenti più difficili della sua vita; la scomparsa prematura di sua sorella a casa di una terribile malattia.

“Com’è stata la mia infanzia a Palermo? Davvero bella, mia sorella mi portava sempre in giro perchè ci teneva che scoprissi tutta la bellezza della città”. Inizia così Miriam Dalmazio nel salotto di Rai Uno ricordando il periodo dell’infanzia e menzionando appunto la sua amata sorella, Arianna, morta 4 anni fa a causa di una terribile malattia: un tumore al cervello.

Miriam Dalmazio a La Volta Buona: “Il mio compagno ha scelto il nome di nostro figlio…”

Miriam Dalmazio ha raccontato della dolorosa scomparsa di sua sorella Arianna trattenendo a fatica la commozione ma spiegando di come senta costantemente la sua vicinanza grazie ad una credenza che ha conosciuto in Indonesia e che ha scelto di abbracciare nella sua quotidianità. “Frequento molto l’Indonesia, un’isola per lo più animistica; si tratta di una credenza primitiva che prevede un anima per ogni cosa esistente. Mia sorella è entrata dentro di me dal primo momento in cui se n’è andata; io medito molto, è stato anche un modo per metabolizzare il lutto”. l’attrice ha poi aggiunto: “La sogno tantissimo, è davvero contenta della mia carriera e poi è merito suo se faccio l’attrice”.

Miriam Dalmazio, sempre a La Volta Buona, ha raccontato anche una curiosità a proposito del nome di suo figlio, Ian: “L’ha scelto il mio compagno perchè è un grande appassionato di Star Wars…”. Sulla gravidanza nel momento clou della sua carriera ha invece spiegato: “La maternità ti fa scoprire delle energie e una forza che neanche pensavi di avere”.