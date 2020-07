Miriam, ex moglie Antonio Martello “Annamaria vittima come me”/ “Dopo Temptation…”

Miriam, l’ex moglie di Antonio Martello, uno dei fidanzati di Temptation Island 2020, svela i dettagli del suo matrimonio, ormai finito, con il fidanzato di Annamaria. In un’intervista rilasciata ai microfoni di DonnaPop, l’ex moglie di Antonio racconta la propria versione dei fatti svelando come con l’ex marito sia effettivamente finita a maggio 2019. “Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto“, ha raccontato Miriam. Il matrimonio tra i due, stando alla versione di Miriam, avrebbe avuto un primo momento di crisi a febbraio 2017 quando lei scopre alcune bugie del marito sui turni lavorativi. La coppia torna insieme a settembre 2018 quando circolavano già rumors su una relazione tra Antonio e Annamaria. Miriam, tuttavia, avrebbe deciso di concedere ugualmente una seconda possibilità al marito in quando donna innamorata. A maggio 2019, però, stanca dei continui tira e molla, Miriam ha deciso di chiudere definitivamente il matrimonio chiedendo la separazione.

EX MOGLIE ANTONIO MARTELLO: “DOPO TEMPTATION ISLAND 2020 MI HA CHIESTO DI TORNARE INSIEME

Il matrimonio tra Miriam e Antonio Martello sarebbe finito a maggio 2019 come racconta la donna a Donna Pop. “A maggio 2019 io inizio ad insistere per andare dall’avvocato a separarci, io insisto e lui dice di no. E postava fotografie in cui mostrava dei particolari di una donna, senza mai mostrarla in viso, faceva foto di mani, di piedi e una volta scrisse: ‘Questa volta senza sbagliare’. Quindi, per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare queste cose e foto di parti di Annamaria, ma continuava a chiamare anche il mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me. Fino a quando non mettono, sempre a maggio, una foto dove finalmente si mostrano insieme“, ha raccontato Miriam che svela anche cosa sarebbe accaduto dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island 2020. “Lui mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me cioè prima e dopo le puntate di Temptation…“, ha aggiunto ancora Miriam che, infine, su Annamaria dice – “Io so che lei è una vittima, come lo sono stata io, ma lei sapeva la situazione, come era lui, quindi non è e non era all’oscuro”.





