Miriam Galanti, compagna Gilles Rocca/ “Ci sono tantissime persone che tifano per te”

Miriam Galanti è la compagna di Gilles Rocca: un grande amore quello che lega i due attori che stanno insieme da 12 anni. E’ il 2009 quando scatta un vero e colpo di fulmine tra i due attori che si incontrano durante una recitazione. Due mesi dopo i due hanno preso una decisione importante: prendere casa insieme. Dal 2011, infatti, Gilles e Miriam convivono e tra loro le cose procedono alla grande. Insieme hanno superato tantissime difficoltà come quando, durante la pandemia da Coronavirus, entrambi hanno contratto il virus. Un momento difficile, ma che la coppia ha vinto insieme. Proprio in occasione del dodicesimo anniversario, il vincitore di Ballando con le Stelle ha scritto un bellissimo messaggio alla compagna: “12 anni insieme amore della mia vita, 12 anni di amore sempre più profondo, intenso, pieno di belle cose condivise… sempre uniti anche nei dolori che la vita ci ha portato… insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello…”. Ora la coppia è lontana visto che Rocca si trova in Honduras per la partecipazione a L’Isola dei Famosi dove ha vissuto momenti di grande difficoltà. A sostenerlo anche distanza a fidanzata che ha gli ha detto: “mi manchi tanto anche tu. Fuori ci sono tantissime persone che tifano per te. Non cadere nei giochetti di altre persone. Sanno quale sono i tuoi punti deboli e stanno puntando su quelli”.

Miriam Galanti e la morte del padre

Ma chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca? Classe 1989, Miriam è nata a Mantova ed è un’attrice. Dopo aver conseguito il diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma debutta nel 2009 con una piccola parte nella fiction cult “Don Matteo”. Successivamente partecipa a “Che Dio ci aiuti” e “Quando corre Nuvolari”. Non solo fiction, ma anche cinema: da “Scarlett” a “In the Trap – Nella trappola” e teatro con la Galanti che si fa apprezzare in diverse opere di Anton Checov, William Shakespeare, David Mamet e Harold Pinter. Proprio col fidanzato Gilles Rocca ha recitato nel cortometraggio “Metamorfosi”. La vita di Miriam Galanti è stata scossa dalla morte del madre Morano, scomparso a soli 60 anni a causa di un infarto. Una morte che ha segnato l’attrice che proprio al padre ha dedicato un bellissimo messaggio: “ogni volta che ritorno a casa e scendo in quella stazione ho immediatamente un colpo al cuore, o forse allo stomaco, mi viene quasi da vomitare, perché tutte le volte in cui sono arrivata in quella stazione tu eri lì ad aspettarmi, sempre, a qualsiasi ora, addirittura anche quando dovevi lavorare, chiedevi un “permesso” per poterci essere, anche se non era necessario, ma per te era imprescindibile venire ad accogliermi, era uno dei tuoi tanti modi di dimostrarmi il tuo amore. Ed ora non trovarti più lì mi fa sentire così sola…ma poi respiro profondamente l’aria di quel posto, chiudo gli occhi, mi calmo e ti sento, giuro che percepisco la tua presenza, e allora mi accorgo che mi vieni ancora ad accogliere quando torno nella nostra Terra”.

