Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca/ “Mai gelosa di Lucrezia Lando e..”

Gilles Rocca bello e seducente al fianco di Lucrezia Lando in realtà una fidanzata ce l’ha ed è pure giovane, bella e con una carriera davanti a se nel mondo della recitazione. Lei è Miriam Galanti e nei giorni scorsi è finita al centro del gossip proprio per via della sua vicinanza davvero molto stretta con la sua insegnando a Ballando con le stelle 2020. Lo stesso Gilles Rocca ha smentito categoricamente il gossip dicendosi fedele alla sua Miriam Galanti che, dal canto suo, non sembra essere gelosa di quello che i due hanno portato sul palco fino alla vittoria finale. Ma chi è Miriam Catania? Classe 1989, Miriam Galanti è un’attrice di 31 anni che ha avuto modo di conoscere Gilles Rocca proprio perché anche lui, tra il lavoro di fonico e quello di regista, spesso si dedica a piccoli cortometraggi in veste di attore.

Miriam Galanti chi è? La fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti è originaria di Mantova ed ha iniziato la sua carriera nel 2009, quando, ancora studentessa, ha interpretato un piccolo ruolo in Don Matteo. Qualche anno dopo, per lei arriva la svolta con un nuovo ruolo in Che Dio ci aiuti. In questi anni, l’attrice non si è mai fermata districandosi tra ruoli al teatro, spot pubblicitari e anche qualche conduzione su reti e per eventi secondari. Nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia vince il premio di giovane promessa del cinema italiano grazie al ruolo nel cortometraggio del suo fidanzato Gilles Rocca dal titolo Metamorfosi ma la consacrazione arriva con il film Scarlett nel 2017 del quale è stata protagonista.



