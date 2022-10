Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Crisi superata, “Festeggiamo 13 anni e mezzo d’amore”

Miriam Galanti e Gilles Rocca: crisi superata

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca. Dopo un momento di pausa, la coppia è tornata insieme ed oggi è più innamorata che mai. Intervistato da Trends&Celebrities, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha rivelato: “va tutto bene, all’epoca ci eravamo presi una pausa da tutto ciò che il gossip voleva affibbiarci. Oggi festeggiamo 13 anni e mezzo d’amore”. 13 anni d’amore quindi tra i due attori che oggi sono inseparabili. Ma cosa è successo tra i due? Dopo la partecipazione di Gilles Rocca a L’isola dei Famosi, l’ex vincitore di Ballando con le Stelle è stato letteralmente travoltò dalla fama e popolarità.

“Dopo L’Isola dei Famosi ho iniziato a trovare troppi paparazzi sotto casa. Una volta sono entrati dentro a un bar mentre io facevo colazione. Ero di spalle e non si sono accorti di me. Ho sentito che dicevano: ‘Tieni d’occhio il portone, guarda se esce Gilles’. Io ne ho preso uno per la collottola…” – ha detto proprio Gilles.

Chi è Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca

Ma chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca? La ragazza è un’attrice tra le più promettenti del panorama italiano. Nel 2014 ha ricevuto al Festival del Cinema di Venezia il premio come Giovane promessa del cinema italiano a conferma del suo talento e della sua bravura. Il suo percorso nel mondo della recitazione è iniziato con un ruolo nel cortometraggio “Black Mamba”, con Denny Mendez e diretta proprio di Gilles Rocca. Sempre con il fidanzato ha lavorato anche nel cortometraggio“Metamorfosi”, dove affronta la questione scottante della violenza sulle donne.

Successivamente ha lavorato con Giuseppe Ferrara nel film “Roma nuda” che prende il titolo dal nome di una canzone degli anni ’70 di Franco Califano. Un film importante che descrive l’ambente criminale della Capitale a cavallo degli anni dal 1968 al 1972. Non solo cinema, visto che la Galanti ha lavorato anche in diverse fiction di successo tra cui Don Matteo (2009) e Che Dio ci aiuti (sia nel 2013 che nel 2018).











