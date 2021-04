Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Insieme siamo più forti di qualunque cosa”

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca, il naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. Il vincitore di Ballando con le Stelle dopo un inizio trionfale nel reality show è stato protagonista di diversi scivoloni che irrimediabilmente hanno coinvolto anche la sua dolce metà. Durante l’ultima diretta, infatti, Gilles Rocca si è rifiutato di baciare Francesca Loda durante la prova ricompensa per rispetto alla compagna. Si trattava semplicemente di un bacio a stampo in apnea, ma l’attore e regista ha preferito non partecipare alla prova facendo piangere l’amica Francesca e facendo discutere gli opinionisti del programma e la stessa Ilary Blasi. “Le cene a lume di candela le faccio con il mio amore” ha detto Gilles facendo riferimento alla fidanzata Miriam Galanti. Durante queste settimane in Honduras, Gilles Rocca ha capito ancora di più quanto tiene alla sua Miriam al punto da rivelare in diretta: “diì a Miriam che quando torno voglio fare un figlio”.

Isola dei famosi 2021/ Eliminato e diretta: l'ingresso di Ignazio Moser

Miriam Galanti: “Gilles Rocca mi manchi tanto”

L’esperienza de L’Isola dei Famosi 2021 sta cambiando profondamente Gilles Rocca che ha precisato: “mi sono perso tutto il paradiso terrestre in cui siamo e l’ho ritrovato parzialmente ieri. Mi sono un pochino estraniato, ho visto dove eravamo e mi dà fastidio che la cose superflue abbiano più peso delle cose belle che abbiamo attorno. Poi ho pensato alla mia famiglia e soprattutto ho pensato a Miriam, mi manca più dell’aria. Non riesco più a farne a meno”. Una cosa è certa: l’amore per Miriam Galanti è il suo punto fermo. Una conferma che non sorprende considerando l’augurio che Gilles ha scritto alla compagna in occasione del dodicesimo anniversario: “12 anni insieme amore della mia vita, 12 anni di amore sempre più profondo, intenso, pieno di belle cose condivise… sempre uniti anche nei dolori che la vita ci ha portato… insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello…”. Per fortuna a breve i due potranno finalmente riabbracciarsi, ma anche se distante Miriam Galanti ha rassicurato il suo amore: “mi manchi tanto anche tu. Fuori ci sono tantissime persone che tifano per te. Non cadere nei giochetti di altre persone. Sanno quale sono i tuoi punti deboli e stanno puntando su quelli”.

LEGGI ANCHE:

Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti/ Lei: "sto pensando molto a lui"Angela Melillo/ Dubita di Isolde Kostner all'Isola dei Famosi 2021 e con Ciufoli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA