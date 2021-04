Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui annuncia che vuole un figlio, come risponderà all’appello?

Miriam Galanti e Gilles Rocca stanno insieme da 12 anni. I due attori sono conosciuti a cui corso di recitazione e non si sono più lasciati. “12 anni di amore sempre più profondo, intenso, pieno di belle cose condivise… sempre uniti anche nei dolori che la vita ci ha portato… insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello…”, ha scritto il vincitore di Ballando con le stelle 2020 in occasione del loro anniversario, lo scorso gennaio.. I due attori si sono fidanzati quando Miriam aveva solo 19 anni. “Sono stato al tuo fianco e ti ho vista crescere e diventare l’essere più importante della mia vita… Sì, l’ESSERE, perché tu SEI e non fingi mai di essere qualcos’altro… sei un esempio per me, sei l’esempio di come una creatura dovrebbe essere, pura, semplice, buona, altruista…”, ha concluso il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021.

MIRIAM GALANTI/ L'appello di Gilles Rocca a Ilary Blasi: "Voglio un figlio da lei!"

Miriam Galanti: risponderà all’appello del fidanzato Gilles Rocca?

In una delle ultime puntata dell’Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca ha espresso il suo desiderio di diventare padre: “Miriam mi manca come l’aria. Ilary potresti dirle che quando torno facciamo un figlio?”. Al momento l’attrice non ha commentato l’appello del fidanzato: questa sera, lunedì 19 aprile, si presenterà nello studio di Canale 5 per rispondere a Gilles? In altre occasione Gilles Rocca ha parlato della fidanzata e del loro profondo legame. “Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato “respect” prima di partire: la rispetterò sempre”, aveva detto in una delle prime puntate del reality show.

