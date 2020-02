Miriam Galanti fidanzata Gilles Rocca?/ Lui disse “Brava e bella, donna meravigliosa”

Entrambi bellissimi, Miriam Galanti e Gilles Rocca risplendono quando sono insieme. Di loro non si sa molto, se non che stanno insieme da diversi anni, ma sui social non condividono foto di coppia, quindi la loro relazione resta un giallo. La loro ultima uscita pubblica insieme risale al novembre scorso, quando entrambi presero parte ad una serata charity per dire basta agli abusi e al femminicidio. In passato fu proprio Gilles Rocca a parlare di lei, definendola «una donna meravigliosa». In una intervista parlò della sua gavetta: da Miss Mantova e le copertine, passò alla recitazione. Entrò nel Centro sperimentale, si diplomò e vinse a Venezia un premio come nuovo volto del cinema italiano. «Ha dovuto far vedere che è brava oltre che bella», dichiarò l’attore. E aggiunse: «Lei è una bravissima attrice ma si è rivelata pure un’ottima sceneggiatrice». Ora è possibile vederla nel film “In the Trap – Nella trappola”, un film horror indipendente diretto da Alessio Liguori. Si tratta di un film dal respiro internazionale, la cui quota italiana è rappresentata appunto da Miriam Galanti.

MIRIAM GALANTI FIDANZATA GILLES ROCCA? LA SUA CARRIERA

A dicembre invece Miriam Galanti è stata protagonista, con Federico Rosati, di After the End, lo spettacolo di Dennis Kelly, per la regia di Marco Simon Puccioni, che è andato in scena al Teatro Brancaccino. Cresciuta a Borgofort, la fidanzata (se lo è ancora) di Gilles Rocca il primo film lo girò quando arrivò a Roma. «Ero andata per studiare recitazione e intanto mi ero iscritta a Scienze politiche, che ho sospeso quando mi hanno preso al Centro sperimentale di cinematografia. Fu un colpo di fortuna: mi chiamarono per Roma nuda, accanto a Franco Califano. Un uomo davvero galante, fu il suo ultimo film». Poi c’è stata la tv: Miriam Galanti ha lavorato con Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Non sono mancati i dolori: il padre Moreno, ex responsabile sicurezza alla Iveco di Suzzara, morì di infarto poco dopo le riprese di un altro film. «Un infarto ad Adria, mentre con gli amici faceva il giro annuale in bicicletta, la nostra grande comune passione. Eravamo molto complici, mi aveva anche fatto amare il cinema. Me lo sento ancora vicino. Mi è rimasta mamma Iris e mio fratello Manuel».

