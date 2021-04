Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui le urla in diretta il suo amore, lei…

Non c’è puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in cui Gilles Rocca non dichiari tutto il suo amore alla fidanzata Miriam Galanti con cui fa coppia fissa da più di dieci anni. Anche nella scorsa puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, l’attore ha ribadito di sentire fortemente la mancanza della fidanzata dalla quale vorrebbe un figlio appena finirà l’avventura in Honduras. Più volte, anche durante i collegamenti con lo studio di Milano, Gilles ha sottolineato quanto sia legato a Miriam che considera sicuramente “la donna della sua vita”. Profondamente innamorato della compagna, Rocca spera di poter presto avere la possibilità di ascoltare la sua voce. Finora, tuttavia, non è accaduto. La scorsa settimana, a sorprenderlo, è stato il padre, ma Gilles sente profondamente il desiderio di sentire Miriam. Accadrà questa sera?

Miriam Galanti rompe il silenzio? Gilles Rocca attende una sorpresa

Molto riservata, Miriam Galanti sta seguendo l’avventura del fidanzato Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 senza partecipare alle puntate in studio. L’attore, tuttavia, attende con ansia la sua risposta sul desiderio di avere un figlio. Miriam, nel frattempo, preferisce restare in silenzio di fronte alle continue dichiarazioni d’amore del fidanzato che continua a dividere pubblico e opinionisti del reality. Nelle prossime puntate dell’Isola, dunque, la Galanti deciderà di sorprendere il fidanzato presentandosi in studio per parlare con lui o inviandogli un videomessaggio? I fans del reality attendono, sicuri che Gilles continuerà ad urlare tutto il suo amore Miriam che vorrebbe come la mamma dei suoi figli.

