Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Lui “Mi manca come l’aria. 12 anni insieme..”

Di chi sente maggiormente la mancanza Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021? Della fidanzata Miriam Galanti. Non manca collegamento in cui Gilles non cita la sua Miriam, mandandole un bacio, un ‘mi manchi amore mio’ e un ‘ti amo’. Lei, d’altronde, è sempre presente in studio, pronta a supportarlo ma anche a spronarlo ad essere forte. Gilles è infatti uno dei concorrenti più discussi e che più dividono il gruppo e, spesso, si è reso protagonista di gesti drastici o eclatanti (come nella scorsa puntata, quando ha rinunciato a prescindere alla prova leader per dimostrare di non volerlo essere). Solo le parole di Miriam servono a fargli tornare il buonumore in queste situazioni. D’altronde il loro è un amore consolidato, come lui stesso ha scritto in un post. “12 anni insieme amore della mia vita, 12 anni di amore sempre più profondo, intenso, pieno di belle cose condivise… sempre uniti anche nei dolori che la vita ci ha portato… insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello…” ha scritto Rocca in un post di qualche tempo fa.

