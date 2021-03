Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Mia madre ha capito che è un grande uomo”

Miriam Galanti è felicemente fidanzata da dodici anni con Gilles Rocca, attuale naufrago dell’Isola dei famosi 2021. Il vincitore di Ballando con le stelle 2020 si trova in nomination con Vera Gemma e Awed: sui suoi canale social, l’attrice ha chiesto ai suoi follower di sostenere il compagno. In tanti anni insieme, Miriam e Gilles hanno vissuti anche momenti difficili, dovuti principalmente al rapporto turbolento tra Rocca e la madre della Galanti.

È stata la stessa Miriam a raccontare in un’intervista a “Grand Hotel” che madre e fidanzato non sono mai andati molto d’accordo a causa dei loro caratteri forti, che hanno anche causato qualche screzio e incomprensione. Ma negli ultimi mesi le cose sono cambiate. Dopo la vittoria a Ballando con le stelle, Gilles Rocca ha contratto il Coronavirus. Miriam, tornata a Mantova, si è accorta troppo tardi di avere anche lei il Covid e così ha contagiato tutta la sua famiglia. Quella che è stata peggio è stata Iris, la madre sessantaduenne dell’attrice.

Miriam Galanti: il rapporto di Gilles Rocca con i genitori della fidanzata

Miriam Galanti ha raccontato che la madre è stata ricoverata ci una polmonite bilaterale interstiziale e per venti giorni ha dovuto tenere la maschera per l’ossigeno. “Nonostante la lontananza il mio amore è riuscito a darmi la forza di andare avanti. Mi ascoltava per ore. Tutto questo dramma ha fatto capire anche a mia madre che Gilles è un grande uomo”, ha raccontato la Galanti a “Grand Hotel“. La signora Iris ormai si è ripresa del tutto, anche se continua a fare dei controlli ai polmoni per accertarsi che non siano rimaste delle lesioni dopo la malattia. Gilles Rocca, invece, ha legato subito con il padre della fidanzata Miriam Galanti. L’uomo, ex guardia giurata, è però venuto a mancare qualche anno fa a soli 60 anni a causa di un infarto. Durante l’infanzia Miriam Galanti ha perso la sorella minore Lucrezia a causa della leucemia.

