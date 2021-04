Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Nessuna sorpresa in studio, ma un tatuaggio..

Miriam Galanti sarà presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 nel corso della nuova puntata in onda oggi, lunedì 12 aprile? La fidanzata di Gilles Rocca, diversamente da Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli che ha partecipato ad una puntata, non è mai stata presente in studio. Schiva e riservata, sta seguendo l’avventura del fidanzato in sordina, senza commentare quanto sta accadendo in Honduras. Tuttavia, il naufrago sa di poter contare sul totale appoggio della donna con cui condivide la sua vita da ben dodici anni e a cui, negli scorsi giorni, ha fatto recapitare un messaggio per il compleanno. Innamoratissimo della fidanzata, Gilles si è spesso lasciato andare a dichiarazioni importanti durante i collegamenti con Ilary Blasi che, più volte, gli ha promesso di organizzare un collegamento con Miriam. Quel momento arriverà nel corso della puntata di oggi?

Gilles Rocca, l'abbandono di Beppe Braida e la furia su Brando/ Duro scontro all'Isola dei Famosi 2021

MIRIAM GALANTI, IL TATUAGGIO D’AMORE DI GILLES ROCCA

Tra Gilles Rocca e Miriam Galanti c’è un grandissimo amore, ma anche un totale rispetto, la parola che l’attore ha deciso d’incidere sulla propria pelle prima di partire per l’Isola dei Famosi 2021. Si tratta di un tatuaggio che Gilles ha fatto totalmente per la fidanzata come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. Poco prima che Gilles partisse per l’Honduras, la coppia si è ritrovata a parlare di rispetto. Durante la conversazione, Gilles ha deciso di uscire tornando poco dopo a casa proprio con il tatuaggio dedicato alla fidanzata. “Si è alzato di botto e ha esclamato: ‘Miriam, tra un po’ chiude il supermercato, devo andare… Dopo un’ora è tornato. Mostrandomi il polso ho visto che si era tatuato la parola ‘respect’. Sono rimasta senza fiato. Gilles fa cose incredibili”, ha svelato l’attrice.

LEGGI ANCHE:

Brando Giorgi vs Gilles Rocca all'Isola dei Famosi/ "Lo mando a casa a calci in cu*o"Fiumara Vs Gilles Rocca "Si è mangiato il cervello"/ "È scortese con le donne!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA