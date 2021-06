Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Prossima tappa il matrimonio?

Quante volte l’abbiamo sentita nominare Miriam Galanti? Non si contano più perché chi la conosce sa bene che non è solo una modella e attrice, volto noto di fiction, ma è anche la fidanzata di Gilles Rocca, e non sappiamo quanto possa essere positivo. A parte gli scherzi, chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sa bene che il bel fonico e attore, è stato in Honduras poco più di un mese con un solo e unico pensiero ovvero la sua Miriam diventando quasi una barzelletta. Se le sue prime dediche d’amore hanno commosso Ilary Blasi e il pubblico, in un secondo tempo sono diventati un po’ pesanti così come le accuse che gli sono piovute addosso.

Qualcuno lo ha definito bipolare, altri ancora lo hanno accusato di essere un po’ troppo violento con le donne nelle sue risposte, fatto sta che ad un certo punto i fan hanno temuto il peggio. Miriam Galanti ha fatto sparire le foto di coppia dai social, o quasi, e si è trincerata dietro il silenzio. Tutti hanno pensato ad una possibile rottura ma poi l’allarme è subito rientrato. Lui ha lasciato l’Honduras e appena è stato possibile, è tornato a posare proprio al fianco della fidanzata per la gioia dei fan.

Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca, chi è e cosa fa nella vita?

Classe 1989, Miriam Galanti è nata a Mantova ma si trasferisce giovanissima a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia dove si diploma nel 2015. Tanto studio e passione la portano a lavorare a teatro, in televisione e al cinema interpretando un piccolo ruolo in Don Matteo ancora studentessa e sbarcando poi in Che Dio Ci aiuti. Contemporaneamente la sua carriera teatrale è andata avanti e nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia vince il premio di giovane promessa del cinema italiano proprio per il cortometraggio firmato dal suo fidanzato Gilles Rocca dal titolo “Metamorfosi”. I due sono fidanzati da 12 anni, tra loro è stato un vero colpo di fulmine, proprio grazie alla recitazione visto che si sono incontrati per la prima volta a scuola di recitazione, lui l’ha vista scendere le scale ed è impazzito d’amore per lei.

