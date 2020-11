Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Siamo andati a convivere dopo due mesi…”

Gilles Rocca, protagonista di Ballando con le stelle 2020 che con il suo fascino sta conquistando il pubblico e parte della giuria, ha al suo fianco una compagna con cui vive una splendida storia d’amore che dura da ben undici anni. La fortunata si chiama Miriam Galanti, è un’attrice e ha lavorato in importanti fiction di Raiuno come Che Dio ci aiuti e Don Matteo. Una storia lunga, importante e stabile che sta affrontando anche i rumors sulla complicità tra Gilles e la ballerina Lucrezia Lando che, tuttavia, sono stati spenti direttamente da Rocca che, al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Amo alla follia Miriam. Il nostro rapporto è fatto di amore, stima, supporto reciproco e progetti professionali comuni. Mi rendo conto che alcune situazioni di vicinanza fisica e mentale potrebbero darle fastidio, ma Miriam è una donna molto intelligente e sa quale programma sto facendo”.

MIRIAM GALANTI: “SONO GELOSA DI GILLES ROCCA”

Undici anni insieme e un amore che cresce giorno dopo giorno. Consapevole di avere al proprio fianco un uomo affascinante e molto corteggiato, Miriam Galanti confessa di essere gelosa del compagno anche se, essendo molto orgogliosa, cerca di nascondere i propri sentimenti. “Gelosa? Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”, ha dichiarato al settimanale Confidenze. La storia tra i due è nata da un colpo di fulmine che ha travolto entrambi. Da lì alla convivenza il passo è stato breve. “Passavo tutto il tempo con lui e una mattina sullo specchio del bagno ho trovato scritto col dentifricio: “Vieni a vivere con me?”. Ho risposto: “Sì”, sempre col dentifricio, e dopo nemmeno due mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere”, ha raccontato la Galanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA