Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Sono gelosa di Lucrezia Lando!”

Gilles Rocca, l’affascinante concorrente di Ballando con le stelle 2020, non è single come molti pensano. Si chiama Miriam Galanti la ragazza che è al suo fianco da ben 11 anni! Il loro è infatti un amore solido e ricco di passiona, anche se nelle ultime settimane qualcuno ha creduto venisse minato dalla vicinanza pericolosa della bellissima Lucrezia Lando, ballerina e partner di Rocca nella sua avventura a Ballando. Miriam, che è un’attrice, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul loro rapporto al settimanale Confidenze. “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine.” ha esordito la Galanti, “Passavo tutto il tempo con lui e una mattina sullo specchio del bagno ho trovato scritto col dentifricio: “Vieni a vivere con me?”. Ho risposto: “Sì”, sempre col dentifricio, e dopo nemmeno due mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere. È stata attrazione fisica e passione, ma abbiamo capito subito che tra noi c’era anche una connessione profonda”, ha raccontato.

Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca, è gelosa di Lucrezia Lando…

Ciò che incuriosisce un po’ tutti coloro che hanno imparato a conoscere Gilles Rocca grazie alla sua avventura a Ballando con le stelle, è se la sua fidanzata Miriam Galanti sia effettivamente gelosa di Lucrezia Lando. L’attrice in effetti non ha negato che la cosa la infastidisce un po’: “Gelosa? Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”, ha ammesso la Galanti.



