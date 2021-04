Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Sorpresa dall’Honduras per il compleanno?

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, sarà presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 durante la puntata in onda questa sera? Nello studio, insieme ad Ilary Blasi e agli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in ogni puntata, ci sono anche amici e parenti dei concorrenti. Nei precedenti appuntamenti con il reality show, la conduttrice aveva promesso a Gilles Rocca di portare in studio la fidanzata Miriam Galanti a cui riserva sempre delle splendide parole d’amore. Quel momento sarà finalmente arrivato? La produzione potrebbe aver deciso di fare una sorpresa a Gilles per il compleanno della sua Miriam permttendogli di salutarla e farle gli auguri durante la diretta con Ilary Blasi. La Galanti che, su Instagram, ha pubblicato una foto per festeggiare il suo compleanno con i fan, non ha fornito indizi in merito ad una sua, eventuale presenza in studio.

MIRIAM GALANTI E GILLES ROCCA, UN AMORE CHE HA CONQUISTATO TUTTI

Sin dal primo giorno in cui è sbarcato sull’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca ha parlato della fidanzata Miriam Galanti e del grande amore che prova per lei. Con le sue dichiarazioni, l’attore ha emozionato il pubblico di canale 5 e fatto innamorare ancora di più la sua, dolce Miriam che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Grand Hotel, ha raccontato di essere stata piacevolmente colpita dal fidanzato prima della sua partenza per l’Isola dei famosi: “Ha aspettato che uscissi di casa e poi ha tappezzato le pareti del salotto, della cucina, della camera da letto, del bagno, con tantissimi post it gialli su cui aveva scritto “Ti amo”. Ne ho trovati dentro al frigorifero, nella doccia, nella lavatrice, e alcuni persino sulla tazza del water. Gilles è un uomo con un cuore d’oro capace di travolgerti con il suo amore”.

