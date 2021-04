Miriam Galanti ha cancellato le foto con Gilles Rocca?/ D’Anelli “Crisi? La verità..”

Cosa sta accadendo tra Miriam Galanti e Gilles Rocca? Lui è ancora in gioco all’Isola dei Famosi 2021, lei, assente in studio nelle ultime puntate, fa oggi discutere per una mossa social che chiama in causa anche il compagno. Secondo alcuni spettatori, l’attrice avrebbe cancellato tutte le foto col fidanzato e proprio in concomitanza a quanto accaduto ieri in diretta all’Isola, quando Gilles ha rinunciato alla prova ricompensa del bacio in apnea, citando la fidanzata e facendo piangere Francesca Lodo. Un gesto, quello di Miriam, che per tanti potrebbe anche significare un allontanamento da Gilles. Le cose, però, non stanno proprio in questo modo, anche perché c’è da chiarire sin da subito che Miriam Galanti non aveva sul suo profilo Instagram foto con Gilles.

Gilles Rocca rifiuta prova bacio e litiga con Ilary Blasi/ Lodo piange disperata

Costa sta accadendo tra Miriam Galanti e Gilles Rocca? Parla Biagio D’Anelli

In diretta a Pomeriggio 5 è poi Biagio D’Anelli a fare ulteriore chiarezza, dichiarando che: “La fidanzata di Gilles non ha mai pubblicato foto con lui, ma c’erano alcune storie in evidenza di una vacanza che avevano fatto insieme. Non ci sono più. Da qui tutti dubbi dei fan, anche perché lui sta soffrendo per questo amore ma lei non si espone”. Daniela Martani, ospite in studio, ipotizza “Forse lei ha cancellato perché non vuole subire gli insulti che sta subendo lui sui social”. Solo la diretta interessata potrà però chiarire quanto sta accadendo in queste ore.

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca bacia Awed all'Isola dei Famosi 2021/ Pomodoro e cipolla lo trasformano!GILLES ROCCA/ "Sono un pezzo di mer*a". Poi sorpresa del padre "mi manca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA