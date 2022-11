Miriam Galanti/ “Mi buttai col paracadute per ricordare mio padre Moreno, ex parà”

Miriam Galanti è intervenuta in qualità di ospite con Gilles Rocca ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 28 novembre 2022. In particolare, la donna, dopo avere rivelato che non si sposerà mai (ecco perché), ha evidenziato che, in occasione del suo compleanno, ha deciso di compiere un’azione fuori dagli schemi per ricordare il padre Moreno, che non c’è più ormai da un anno.

GILLES ROCCA E MIRIAM GALANTI/ Dalla crisi al matrimonio? Lei "Non ci sposeremo mai!"

MIRIAM GALANTI: “MIO PADRE MORENO ERA UN PARÀ, MI SONO BUTTATA DALL’AEREO PER LUI”

In particolare, ha rivelato Miriam Galanti, in certi momenti attraversa degli istanti “di follia. Devo cercare quindi di fare cose che mi liberano. Un giorno ho deciso di buttarmi col paracadute da 4.500 metri di altezza. Non l’avevo mai fatto, ma lo volevo fare da anni. C’è anche una motivazione legata a questo gesto: era il mio primo compleanno senza mio papà. Io non sono mai stata una grande amante dei festeggiamenti per il mio compleanno. Siccome mio padre, Moreno, è stato un parà per tanti anni, ho pensato che questa sarebbe stata una cosa che ci avrebbe potuto unire e farci sentire meno distanti in occasione del mio genetliaco”.

LEGGI ANCHE:

Samuel Peron "Lite Lucarelli-Mariotto? Iva Zanicchi ci è rimasta male"/ "Non voleva…"Manuela Villa e il riconoscimento da parte del padre Claudio Villa/ Marco Narducci, perchè si sono lasciati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA