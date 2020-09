MIRIAM GALANTI/ Periodo d’oro per la fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti sta vivendo un periodo d’oro e non c’entra nulla il fatto che il fidanzato Gilles Rocca sarà fra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. In questi giorni infatti sono andate in onda le prime due puntate dello show Sei in un Paese meraviglioso condotto da Dario Vergassola e dalla Galanti, trasmesso su Sky Arte. “Mi fa piacere perché parliamo del nostro Paese”, ha detto poco tempo fa al sito AgoraVox, “della nostra bella Italia, che merita di essere visitata, soprattutto quest’anno, con il discorso Covid. Diamo degli spunti in più, visitando dei posti che non si conoscono”. Non si tratta della prima esperienza per l’attrice, che in passato ha già avuto di dimostrare le sue abilità nel mondo dello spettacolo grazie al progetto internazionale In the trapdiretto da Alessio Liguori. E riguardo al futuro? “Ci sono dei progetti in cantiere”, svela, “ma ho imparato a non parlarne finchè non sono sicuri. Preferisco, un po’ per scaramanzia, un po’ per le cose che non sono accertate. Desidero non parlarne per me e per gli altri. Ci sarebbe un progetto, nel quale sarei coinvolta, e un altro che sto cercando di portare avanti. Non voglio spiegare di più”.

MIRIAM GALANTI E GILLES ROCCA, COPPIA MOZZAFIATO

Non sappiamo davvero nulla della storia d’amore tra Miriam Galanti e il fidanzato Gilles Rocca. Evidente agli occhi di tutti che si tratta di una coppia mozzafiato, forte della bellezza di entrambi, e nel pieno della popolarità. Nessuno dei due ha mai voluto sbilanciarsi più di

tanto e parlare del loro rapporto a due: la discrezione sembra proprio essere il loro valore più grande. Gilles però ha dichiarato tempo fa di

essere innamoratissimo della sua metà e lei invece ha rivelato durante una passata ospitata da Gigi Marzullo, di aver lavorato con Rocca. “Abbiamo girato un corto sul femminicidio che fu scelto dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa”, ha dichiarato, “e ora stiamo scrivendo insieme l’opera prima, un film sui problemi depressivi e l’immigrazione“. I fan a caccia di una foto di coppia nel

frattempo rimarranno delusi. Lontani nella vita pubblica e così anche sui social: Gilles poi ha deciso di fare piazza pulita di tutti i contenuti pubblicati su Instagram nel corso del tempo e lasciare solo tutto ciò che riguarda la sua nuova esperienza a Ballando con le Stelle 2020. Lei invece ha ormai Dario Vergassola al suo fianco in tanti scatti condivisi sul suo profilo. “Voglio infinitamente ringraziare Dario per avermi aiutata e supportata con la sua ironia e con la sua malcelata dolcezza”, scrive parlando dell’esperienza a quattro mani nel programma Sei in un Paese meraviglioso, che conducono assieme, “visto che appunto è un dolcino timido“.

