Da quando ha preso parte ad Amici, nel 2021, LDA ha una vasta schiera di fan che lo seguono con tanto amore e sono sempre più curiosi – soprattutto il pubblico femminile – di sapere qualcosa sulla sua vita sentimentale. LDA è fidanzato? C’è qualcuno nella sua vita? L’artista napoletano dovrebbe essere felicemente fidanzato con una sua coetanea, Miriam Galluccio. Utilizziamo il condizionale perché in realtà non sappiamo se i due stiano ancora insieme. La fidanzata di LDA (o ex?) è originaria di Napoli come il cantante e studia fashion design: sui social è particolarmente attiva ed è molto seguita. Miriam conta infatti quasi 50 mila follower.

LDA e Miriam Galluccio avevano ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2023, lo stesso anno in cui Luca D’Alessio aveva preso parte a Sanremo. Dopo l’ufficializzazione della storia, i due hanno spesso postato foto insieme, facendosi vedere belli e innamorati tra concerti e vacanze insieme, come quella in Egitto, durante la quale LDA aveva dedicato parole dolcissime alla fidanzata: “Sai che mi manca il respiro lontano da te…” scriveva lui. La storia, però, potrebbe essere arrivata ad un punto morto poco dopo, almeno dagli indizi social.

Chi è Miriam Galluccio, (ex) fidanzata di Luca D’Alessio: storia finita per un tradimento?

Luca D’Alessio e la (ex) fidanzata Miriam Galluccio non postano più foto insieme ormai da diverso tempo. I due potrebbero essersi lasciati, anche se non è chiaro se sia davvero così, poiché da diverso tempo non si vedono più foto insieme ma non sono arrivate neppure dichiarazioni da parte loro che ufficializzino la rottura. Qualche tempo fa, LDA ha condiviso un video su TikTok con questa frase di una canzone: “Non sarò mai il tuo ex. Se il tradire è una scelta e non è mai un errore, fidati di me…“. Una frecciatina a Miriam Galluccio? Molto probabile. L’aspirante influencer sarebbe dunque ormai la ex fidanzata di Luca D’Alessio.