Di padre in figlio, la passione per la musica è il baricentro di emozioni e soddisfazioni; LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio. Già dal cognome si apprende la caratura del papà, Gigi, cantautore iconico che di certo avrà trasmesso il suo amore per il mondo delle sette note proprio al figlio. Lo abbiamo visto crescere ad Amici di Maria De Filippi ma non è solo la sua carriera ad attirare l’attenzione degli appassionati; data la giovane età, sui social è particolarmente chiacchierata anche la sua vita privata e non manca la curiosità sul tema dell’amore. Chi è Miriam Galluccio, fidanzata di LDA? Una domanda che certamente unisce buona parte dei fan del cantante, sempre molto attenti nel conoscere anche gli aspetti più reconditi del proprio beniamino.

Miriam Galluccio – fidanzata di LDA – non appartiene al mondo della musica e dello spettacolo in generale; in ogni caso grazie anche alla liaison con il giovane cantante, ha arricchito particolarmente il suo seguito sui social. Non mancano chiaramente i propri meriti; spicca come influencer e non solo per il riflesso della relazione in corso. Classe 2002, risulta molto discreta proprio a proposito della sua vita privata e sentimentale ma, a giuste dosi, regala agli appassionati momenti di tenerezza e romanticismo con il suo LDA.

Miriam Galluccio, fidanzata di LDA: una liaison priva di vetrine social

Non è solo Miriam Galluccio – fidanzata di LDA – ad aver scelto la via della riservatezza rispetto alle dinamiche riguardanti la vita sentimentale. Anche il giovane cantante, figlio di Gigi D’Alessio, mette in primo piano la musica piuttosto che il gossip. Lo si evince dai rispettivi profili social, poveri di contenuti a sfondo romantico ma che nulla tolgono alla tenerezza di una liaison poco più che adolescenziale. Entrambi hanno infatti da poco superato la soglia dei vent’anni; come giusto che sia, preferiscono dunque proteggere il loro amore dalle ingerenze del mondo del gossip che spesso entrano di prepotenza nella vita e nella serenità dei volti noti.

Ovviamente, seppur centellinato, qualche scatto di coppia non manca; i fan di LDA ricorderanno le foto con la fidanzata Miriam Galluccio volte a raccontare uno dei loro splendidi viaggi. L’ultimo, in Egitto, mette in evidenza proprio la solidità del rapporto e senza necessità di ostentazioni.