Miriam Galluccio é la nuova fidanzata di LDA?/ Impazza il gossip dopo un like social

LDA, dopo l’ex fidanzata Emanuela Pennino spunta Miriam Galluccio?

Miriam Galluccio è la fidanzata di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio? Alla vigilia della sua prima partecipazione a Sanremo 2023 impazza il gossip sul figlio d’arte lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi. A confermare che nella sua vita c’è una ragazza è stato proprio il giovane cantautore che, ospite di un programma, ha rilasciato una intervista in cui ha ammesso di frequentare una ragazza senza però fare il suo nome. LDA ha però precisato che la ragazza è del Sud-Italia e in particolare napoletana doc. La notizia ha immediatamente fatto impazzire i fan visto che il cantante è reduce dalla rottura con la ex Emanuela Pennino a cui avrebbe dedicato il singolo Quello che fa male, canzone presentata al debutto TV ad Amici 21 di Maria De Filippi.

Se Emanuela Pennino è oramai solo un ricordo, LDA avrebbe già trovato un nuovo amore. I dettagli e le indiscrezioni portano ad una ragazza di circa vent’anni, coetanea del cantante, che vive a Napoli.

Miriam Galluccio e LDA, un like accende il gossip

Non è ancora chiaro se Miriam Galluccio sia o meno la fidanzata di LDA, ma un dettaglio non è passato inosservato al popolo dei social. Il cantante avrebbe lasciato un like ad una foto che la modella campana ha postato sul suo profilo Instagram. Un chiaro segnale che il figlio di Gigi D’Alessio ha apprezzato la bellezza estetica della giovane ragazza che si è fatta immortalare in tutto il suo fascino da fashion designer mora. Chissà che a breve i due non possono decidere di uscire allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore.

Che il Festival di Sanremo possa essere il momento giusto per confermare la storia tra i due? Intanto c’è chi ipotizza che il brano portato in gara da LDA sia proprio dedicato alla sua nuova fiamma!

