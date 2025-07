Miriam Galluccio, chi è la ex fidanzata di LDA: aspirante modella impegnata nel corso in fashion design, vive tra Napoli e Milano

Nella vita di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, c’è stata per diversi anni una ragazza, modella e influencer: Miriam Galluccio. La ex fidanzata di LDA, Luca D’Alessio, ha 23 anni e studia fashion design a Milano. È originaria, però, di Napoli, proprio come l’artista che ha conosciuto qualche anno fa e del quale si è innamorata perdutamente. I due hanno vissuto una storia d’amore importante: come confessato proprio da LDA, il suo primo vero “ti amo” lo ha detto a lei. La storia tra i due, infatti, è finita da qualche tempo ma nonostante l’addio abbia sancito la fine del loro percorso in comune, a quanto pare il loro rapporto è rimasto molto buono. Bellissimi, infatti, i ricordi condivisi dai due giovani che hanno passato anni importanti insieme, crescendo professionalmente ciascuno nel proprio ambito.

Miriam Galluccio, ex fidanzata di LDA: anni importanti insieme

Se LDA dopo Amici ha trovato il successo sperato, prendendo parte anche a Sanremo, Miriam Galluccio ha fatto strada nel mondo della moda. La ragazza, infatti, lavora come modella e anche sui social è molto seguita: quasi 50.000 persone, infatti, sono tra i suoi follower. La ragazza, che di recente non sembra essere molto social, in passato condivideva spesso foto dei suoi lavori come modella e dei suoi viaggi in giro per il modo, mostrando spesso la sua bellezza mozzafiato in costume. Insomma, la ex fidanzata di LDA, modella, sogna di lavorare in pianta stabile nel mondo della moda e lo dimostra il corso di studi che ha scelto, in fashion design.

Ad annunciare la rottura con Miriam Galluccio, è stato proprio LDA, dopo un periodo di voci insistenti. “Era una persona importantissima. Siamo due ragazzi e abbiamo preso questa scelta in comune” ha rivelato il figlio di Gigi D’Alessio, che ha confermato come di lei abbia “un ricorso bellissimo”. I due, dunque, hanno vissuto anni importanti insieme e si sono lasciti nel pieno rispetto dell’altro.