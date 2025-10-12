Miriam Leone si racconta a Verissimo: "Ho chiesto consigli durante la gravidanza, quando nasce un figlio nasce anche una madre"

Fa tappa nel salotto di Verissimo la bellissima Miriam Leone, l’attrice ed ex Miss Italia è intervenuta nel programma di Canale Cinque: “Diventare mamma accende delle parti di te che non sai di avere. Faccio ancora fatica a staccarmi da lui, è un cucciolo. Adesso inizierò a girare un nuovo film, lui è già un viaggiatore perché è stato molto con me. So che quando torno dal lavoro torno a casa da mio figlio, prima sul lavoro non avevo orari, ero la prima ad arrivare e l’ultima ad andare, adesso cerco di adeguarmi.

Mio figlio però ha le sue esigenze e vuole la mamma, non eravamo convinti del nome, tante mie amiche mi hanno detto che avrei trovato il nome giusto quando sarebbe nato. Io nella mia vita ho avuto tanti piani, mi piaceva la letteratura, l’arte, la moda e il cinema. Ogni tanto mi concedevano di vedere film storici in orari particolari, a patto che andassi poi all’asilo o a scuola. Un po’ di arte c’è sempre stata nella mia vita. La storia d’amore tra i miei genitori è da film, si sono conosciuti a scuola e si sono innamorati.

Miriam Leone a Verissimo: “Ho chiesto aiuto durante la gravidanza”

Sempre a Verissimo, l’attrice e diva del cinema italiano ha raccontato alcuni retroscena riguardo alla gravidanza vissuta da vicino: “Quando nasce un figlio nasce anche una mamma. Mi piace dedicarmi allo sport, per anni l’ho trascurata, ora cerco di fare delle cose per l’amore di mio figlio. Più ami te stessa e più sarai un esempio.

Sul set hanno scoperto che ero incinta nonostante io lo avessi detto al quarto mese, mi hanno detto che erano mesi che mi allargavano i vestiti di nascosto. Ho dovuto chiedere chiarimenti quando avevo dei dubbi, mi hanno dato il numero” le parole di Miriam Leone.

