Miriam Leone cambia look/ Foto “la nuova me”, follower in delirio “bionda e gnocca”

Cambiamento radicale per Miriam Leone che ha deciso di dare una svolta al suo look, rendendone partecipi i suoi followers su Instagram. L’attrice lanciata grazie al concorso di bellezza Miss Italia, ha sfoggiato un cambio inaspettato postando una foto che ha sorpreso non poco i suoi fan. Sebbene nell’immagine del profilo ci sia ancora una sua vecchia foto con i capelli rossi, adesso Miriam ha deciso di cambiare colore diventando bionda. “Vi presento una nuova me”, ha annunciato. “Sì, cambiare. Sì, rinascere”, ha aggiunto, allegando una serie di hashtag scherzosi riferiti alla foto pubblicata in cui appare “doppia” per via di un gioco di specchi: “#eravamoioelamiagemellabionda, #iofelice, #accussì”. La nuova e bionda Miriam Leone, a tratti somigliante a Chiara Ferragni, a quanto pare è stata molto gradita dai suoi fan che, inevitabilmente, alla luce del grande cambiamento annunciato anche in una precedente Story di alcune ore fa, si sono sbizzarriti nello spazio dedicato ai commenti.

MIRIAM LEONE CAMBIA LOOK: BIONDA E BELLISSIMA

Alla luce dei commenti che si susseguono nello spazio riservato sotto la foto di Miriam Leone su Instagram, a quanto pare il cambio look sembra aver fatto centro. “Che sogno”, commenta qualcuno. “Perchè tu di base sei bionda dentro”, ha scherzato un altro utente. Tanti i commenti anche da parte di molte donne famose e non tra cui l’attrice e comica Lucia Ocone che con la sua consueta ironia ha dato della “gnocca” all’ex Miss Italia. Dalla sua parte anche la modella e attrice Eva Riccobono siciliana che da siciliana doc come lei ha commentato: “Bella biunna!”. A dire la sua anche l’influencer Elena Braghieri, che del suo essere bionda ne ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica al punto da scrivere nella sua biografia di Instagram: “Sono contemporaneamente bionda e laureata in matematica”. Rivolgendosi alla Leone ha commentato: “Benvenuta nel team! Fig*na”. E la lista si allunga con Laura Chiatti che la trova bellissima e Paola Iezzi per la quale è “meravigliosa sempre”. Ma restano in tanti a preferirla “in tutti i colori”.





