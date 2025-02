Dalla vittoria a Miss Italia 2008 fino al successo, straordinario, come attrice. Dopo aver trionfato nel concorso di bellezza, quando aveva appena 23 anni, Miriam Leone si è presto affermata nel ruolo di conduttrice televisiva e poi attrice, ottenendo tra l’altro non solamente ruoli di rilievo ma anche riconoscimenti al suo talento e alla sua bravura. Su tuti, due Nastri d’argento, due Ciak d’oro, un Premio Flaviano e una candidatura al premio più prestigioso di tutti, il David di Donatello come miglior attrice protagonista. Dopo essere nata a Catania, Miriam Leone è cresciuta ad Acireale: la mamma, Gabriella Leotta, aveva appena 19 anni quando la figlia è nata, ed era l’alunna del papà, Ignazio Leone, insegnante di Lettere.

L’attrice si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia, non completando però gli studi presso l’Università di Catania. In lei, però, è sempre stato presente il sogno di prendere parte al mondo dello spettacolo e di ottenere ruoli che poi, più avanti, ha raggiunto: “Una parte di me voleva fare questo lavoro, quando ero bambina, ma arrivando dalla provincia mi sembrava un sogno troppo grande e troppo lontano” ha raccontato Miriam Leone qualche tempo fa, spiegando di aver sognato a lungo quello che poi è riuscita a realizzare.

Miriam Leone, chi è: il successo come attrice negli ultimi anni

Non me ne rendo conto ancora adesso: per me è semplicemente il mio lavoro, è quello che amo fare” ha raccontato Miriam Leone, che si ritiene particolarmente fortunata per essere riuscita a fare quel lavoro che per anni ha sognato. La sua gavetta prima di arrivare in alto è stata piuttosto lunga ma le ha portato delle soddisfazioni immense, nel mondo della tv e anche del cinema.

Negli ultimi anni, infatti, Miriam Leone si è affermata proprio come attrice, figurando nel cast di numerose pellicole di successo, come “La dama velata”, “I Medici”, “I leoni di Sicilia” e nel 2025 “Miss Fallaci”. Ai tanti programmi televisivi condotti, inoltre, si aggiungerà questa sera anche Sanremo, al fianco di Carlo Conti.

