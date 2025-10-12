Paolo Carullo è il marito della nota modella e attrice Miriam Leone, ospite a Verissimo. I due sono molto innamorati, insieme al piccolo figlio Orlando.

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone, modella e attrice che parteciperà alla trasmissione Verissimo, programma in onda domenica 12 Ottobre 2025. La donna parlerà sia del suo lavoro che probabilmente della sua vita privata, dell’amore per il marito Paolo e per il piccolo Orlando, nato il 29 Dicembre 2023.

Paolo Carullo è un manager siciliano nato a Caltagirone il 31 Agosto 1980. Non è una persona presente nel mondo dello spettacolo ma è un manager che lavora a Milano e che si è laureato in Economia e Finanza. Si occupa quindi dell’alta finanza, è il capo sviluppo e business della nota società Aliante Partner. Oltre a questo però ha un’altra grande passione.

L’uomo ha una passione per la musica, ha fondato la band Apple Jack e se ne occupa insieme all’amico fraterno Matteo Roveda. Per quel che riguarda il matrimonio sia Miriam che Paolo tengono ad avere un profilo basso, mantenere totalmente la privacy e restare totalmente distante da qualsiasi gossip. Solo in occasione dei due anni insieme l’uomo ha pubblicato sui social un post legato al matrimonio da parte di Miriam.

Miriam Leone e come ha conosciuto Paolo Carullo

Durante la trasmissione Verissimo di qualche anno fa Miriam Leone ha raccontato di come ha conosciuto Paolo Carullo qualche anno fa ed ha svelato cosa è accaduto al loro primo incontro: “Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti per la prima volta in una festa in Toscana” e poi la donna ha proseguito:

“Lui lavora e vive a Milano, cosi mi sono trasferita qui anche io. E’ una città bellissima ma mi manca la mia terra, mi manca il mare e la vita semplice che facevo in Sicilia” ha raccontato la donna che comunque è davvero pazza di suo marito ed appare davvero molto legata a lui.

Negli anni Miriam Leone ha comunque cercato in maniera insistente di mantenere una gran riservatezza riguardo il suo matrimonio ed anche suo marito Paolo Carullo ha fatto lo stesso. I due ora vivono insieme insieme al piccolo Orlando e riguardo lui la donna ha sottolineato: “Ho avuto bisogno di rigenerare me prima di generare qualcun altro”.