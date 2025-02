Miriam Leone, splendida attrice e conduttrice, è nata a Catania nel 1985 e ha ottenuto popolarità dopo la vittoria a Miss Italia del 2008. Dopo essere stata eliminata, la splendida Miriam è stata ripescata fino ad arrivare in fondo e a conquistare la fascia. La modella e attrice ha frequentato il Liceo Classico ad Acireale per poi iscriversi a Lettere e Filosofia a Catania, senza portare a termine gli studi per dedicarsi appunto alla sua grande passione, il mondo dello spettacolo. Dopo aver ottenuto la corona da reginetta di bellezza, la Leone si è dedicata alla conduzione di vari programmi che hanno contribuito a renderla conosciuta e molto apprezzata dal pubblico. Unomattina estate, Mattina in famiglia e ancora altri programmi tv: così Miriam Leone ha ottenuto la notorietà che l’ha portata ben presto a prendere parte anche a cast di film in televisione e al cinema, con un buon successo. Nel 2011, ad esempio, Miriam Leone è entrata a far parte del cast della fiction “Distretto di Polizia”, per poi dedicarsi al filone comico con “Camera cafè” e “I soliti idioti” ma anche “Ale e Franz Show”.

Andando avanti con gli anni sono arrivati grandi ruoli per l’attrice che ha cominciato a prestare il volto a personaggi sempre più importanti. È stata ad esempio co-protagonista del film “In arte Nino” sulla vita di Nino Manfredi, ma anche protagonista della serie televisiva “I Medici”. Di recente ha preso parte alle riprese della fiction tv “Miss Fallaci”, interpretando Oriana Fallaci. L’anno si è aperto bene per Miriam Leone che ha preso parte anche al 75esimo Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti nella terza serata.

Miriam Leone e il sogno del cinema: “Una parte di me ci sperava”

Lavorare nel mondo del cinema è sempre stato un sogno per Miriam Leone che ha raccontato di averlo desiderato da bambina senza avere il coraggio di crederci davvero. “Una parte di me voleva fare questo lavoro, quando ero bambina, ma arrivando dalla provincia mi sembrava un sogno troppo grande e troppo lontano” ha spiegato qualche tempo fa l’attrice catanese, che è riuscita a realizzare la sua ambizione più grande.