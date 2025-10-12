Ignazio Leone e Gabriella Leotta sono i genitori dell'attrice Miriam Leone, ospite a Verissimo. La donna è molto legata al suo mondo familiare.

Ignazio Leone e Gabriella Leotta vivono in Sicilia e sono estranei al mondo dello spettacolo ma hanno sempre appoggiato l’ambizione e la crescita di Miriam, fin dalle prime battute con Miss Italia e che poi sono avanzate nel tempo tanto da renderla un’attrice di fama internazionale. Ma anche i genitori si sono conosciuti in maniera atipica.

Il padre Ignazio è un insegnante di scuola ed ha conosciuto la madre mentre era una studentessa, neo maggiorenne a soli 19 anni. I due hanno preso parte cosi ad un grande amore come racconta orgogliosa più volte Miriam e lei stessa si è definita ‘Sono figlia di una soap opera, mio padre insegnava e si è innamorato di una studentessa appena maggiorenne, l’ha sposata e siamo nati io e mio fratello Sergio”.

Miriam Leone e il rapporto particolare con la madre Gabriella Leotta

Miriam Leone è molto legata anche a suo fratello Sergio che l’ha accompagnata sull’altare quando nel 2021 è giunta in matrimonio con Paolo Carullo. Una storia particolare quella dei genitori di Miriam che l’hanno sempre sostenuta come lei ha più volte sottolineato: “Mia madre mi ha permesso di rubarle tutte le camicie da notte per farmi i costumi dei miei spettacoli solitari” raccontava sulle pagine di Grazia.

E sempre riguardo al rapporto con la madre molto giovane Miriam Leone ha raccontato: “Quando sono nata mia mamma aveva 19 anni ed era una bambina, solo da grande ho capito che non era normale avere una madre che giocava a vestire le bambole e che ballava con te”. Ma Miriam ha un bel rapporto anche con suo padre.

L’uomo fin da quando era piccola la sosteneva nei suoi sogni e ricorda anche un simpatico retroscena riguardo la sua infanzia che Miriam sottolinea con spensieratezza: “Mio padre mi ha permesso più di una volta di non andare a scuola, ai tempi dell’asilo, per restare a casa a guardare la televisione”.