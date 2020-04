Miriam Leone compie 35 anni/ Con il fidanzato Paolo Cerullo lontano dal gossip…

Pubblicità

Miriam Leone compie 35 anni anni oggi, martedì 14 aprile, ma chi è Miriam Leone? Dopo essere diventata Miss Italia nel 2008 incantando tutti per la sua bellezza sofisticata, raffinata ed elegante che è rimasta intatta negli anni, Miriam non ha vissuto sugli allori, ma ha studiato, ha lavorato riuscendo a realizzare il suo grande sogno: quello di diventare un’attrice. Dopo le prime fiction televisive che l’hanno consacrata al grande pubblico come Distretto di polizia, Un passo dal cielo, La dama velata solo per citare qualche titolo, Miriam diventa una delle attrici più ammirate e richieste del cinema italiano recitando in produzioni importanti come Genitori e figli, La scuola più bella del mondo, Un paese quasi perfetto, In guerra per amore, Fai bei sogni. Torna poi alle serie tv con Non uccidere, 1993 e 1994. Preparata, professionale, seria, raffinata ed elegantissima anche quando indossa un paio di jeans, Miriam Leone ha tutte le caratteristiche fisiche, artistiche e personali per essere considerata una delle ultime dive del cinema italiano. La sua consacrazione potrebbe arrivare con il ruolo di Eva Kant nel Diabolik dei Manetti Bros.

MIRIAM LEONE, UN SUCCESSO LONTANO DAL GOSSIP

Schiva e riservata, Miriam Leone, nonostante l’incredibile successo, è sempre riuscita a proteggere la sua vita privata occupando le prime pagine dei giornali per il suo lavoro e non per il gossip. L’attrice, infatti, pur essendo stata fidanzata per anni con Davide Dileo, noto come Boosta, non ha mai parlato apertamente della sua storia d’amore. Attualmente, pare che nella sua vita ci sia un nuovo amore di cui, però, si sa poco o niente. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, la Leone ha deciso di regalare una foto di una piccola Miriama ai fans che le stanno facendo gli auguri. “Oggi ho un anno in più, per la seconda volta una candelina azzurra, perché l’unica che avevo in casa, affetto e amore incredibili intorno e dentro. È un compleanno che non dimenticherò mai, un viaggio dentro chi sono, chi sono stata e la donna che voglio diventare. Vi ringrazio di cuore per non avermi fatto sentire sola nemmeno un istante in questo giorno di festa. Siamo isolati, ma non siamo soli, mai. Adesso vado a spegnere la mia candelina azzurra e vi porto tutti con me”, scrive l’attrice che poi ringrazia tutti per gli auguri.





