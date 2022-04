Miriam Leone, compleanno con foto speciale/ Il marito Paolo Carullo: “Amore mio…”

Miriam Leone festeggia il suo compleanno con una foto inedita sui social. Oggi, infatti, compiete 37 anni, ma per l’occasione ha deciso di pubblicare su Instagram una foto di lei in occasione del suo primo compleanno. “Il mio primo compleanno, la mia prima candelina (azzurra… nella mia famiglia eravamo già avanti!), il vestito confezionato su misura dalla zia Gianna, sarta dalle mani d’oro (il mio primo custom made!) … quella manina coraggiosa … la dolcezza e la forza di questa foto per condividere con voi questa giornata di festa e ringraziarvi per gli auguri che mi stata facendo“, ha scritto l’ex Miss Italia ora attrice di successo.

L’amore e l’affetto che sta ricevendo in queste ore l’hanno spinta anche a parole di gratitudine: “Mi sento grata e piena d’amore… dentro e fuori… intorno e accanto… Anni magici… grazie di esserci“, ha aggiunto Miriam Leone. Nel corso della giornata ha anche condiviso nelle Instagram stories gli auguri ricevuti da amici e colleghi, ma uno in particolare ha destato particolare attenzione.

MIRIAM LEONE, LA DEDICA DEL MARITO PAOLO CARULLO

Ci riferiamo agli auguri del marito Paolo Carullo. “Tanti auguri amore mio!“, ha scritto il manager pubblicando una foto di lui in compagnia della moglie. La risposta di Miriam Leone non si è fatta attendere ed è stata altrettanto dolce. “Amore mio quanti grazie per te“, ha scritto lei che sembra aver trovato la serenità di cui aveva bisogno al fianco del marito. Peraltro, questa è una delle rare dimostrazioni di affetto che la coppia fa in pubblico, visto che sono sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita di coppia.

I fan lo hanno apprezzato, anche se la loro attenzione si è concentrata soprattutto sugli auguri per l’attrice in questo giorno così speciale. A proposito di auguri, le sono arrivati ad esempio da Levante, Filippa Lagerback, Paola Iezzi, Alessandro Roma, Paola Turani, Rocio Morales, Michela Andreozzi, giusto per citare qualcuno dai commenti presi d’assalto dagli utenti.

