Miriam Leone, morta nonna Angelina/ “Buon viaggio, un pezzo di me se ne va con te”

E’ morta la nonna di Miriam Leone

Miriam Leone con un commovente post pubblicato su Instagram ha condiviso con i fan la notizia della morte della nonna Angelina. Per ricordare l’amatissima nonna, l’attrice ed ex vincitrice del concorso di bellezza di Miss Italia, ha postato una foto privata di quando era molto piccola proprio in compagnia di nonna Angelina. Nello scatto si vede una piccolissima Miriam tra le braccia della nonna; una di quelle classiche foto che tutti dovrebbero avere con la propria nonna o nonno. Una foto che oggi l’attrice ha voluto rendere pubblica per salutare la cara nonna nel suo ultimo viaggio. Ad accompagnare lo scatto, un toccante ed emozionante messaggio: “Ciao Angelina, qui ci eravamo conosciute da poco, e già mi cullavi, mi cantavi le tue ninne nanne antiche e ed eterne…cantavi sempre quando arrivavamo nel corridoio di casa tua, quella con la menta nel cortile e la vite sulla porta…sei stata bellissima, sei stata fortissima, e oggi un pezzo di me se ne va con te, ed un altro pezzo si arricchisce… perché ci sarai sempre. per esempio il mio “accussí” nasce da te e adesso sarà per te, ancora di più. Buon viaggio nonna Angela”.

Miriam Leone, l’affetto dei fan

La notizia della morte della nonna di Miriam Leone ha naturalmente scosso i tantissimi fan dell’attrice italiana che in massa hanno commentato con tanti cuori la fotografia della nonna. Non si contano i messaggi di affetto, come quelli di una ragazza che le ha scritto: “dietro una grande donna, molto spesso c’è una grande nonna. ti stringo forte tesoro” oppure: “Amore ti sono vicina e ti capisco.. Un abbraccio grande che sentirai anche da lontano”. Non mancano i commenti di colleghi come Emma Marrone che ha pubblicato un cuore, l’attrice Laura Chiatti che ha scritto “Ti stringo amore” e ancora Francesca Chillemi, Michele Quattrociocche e tanti altri. Per l’attrice è un brutto colpo, visto che quest’estate avrà sicuramente trascorso buona parte del suo tempo con la nonna considerando che è stata nella sua amata terra: la Sicilia. Il giusto tempo necessario per riscoprire i piaceri, gli odori e i sapori di una delle Regioni più belle d’Italia a cui Miriam è legatissima come conferma il messaggio pubblicato sempre su Instagram poco dopo la partenza:”La strada per l’aeroporto era carica di fichi d’india, di attese. Come sempre il sole, specchiandosi sull’acqua, illuminava le pareti della mia stanza… mi riempiva gli occhi lungo la strada che mi avvicinava all’aeroporto e mi allontanava da te. Radici e ali, sempre. Nodi in gola e nuove avventure. Fortune e sacrifici. Amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA