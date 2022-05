Miriam Leone, Eva Kant in Diabolik/ Candidata miglior attrice David di Donatello

MIRIAM LEONE, CANDIDATA MIGLIORE ATTRICE AI DAVID DI DONATELLO 2022

Miriam Leone sarà una delle grandi protagoniste della 67esima edizione dei David di Donatello. L’interprete catanese è in corsa per il premio alla migliore attrice per il film Diabolik, l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani diretto dai Manetti Bros. L’ex Miss Italia dovrà vedersela con Swamy Rotolo, Aurora Giovinazzo, Rosa Palasciano e Maria Nazionale.

Miriam Leone ha prestato il volto a Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros., un film non indimenticabile ma con alcune note positive da valorizzare. Una di queste è la performance della 37enne. Eva Kant, infatti, è la prima donna, colei che salva Diabolik, sia da un punto di vista cavalleresco che in maniera sostanziale. Grazie a lei entriamo in contatto con il ladro e il loro rapporto è uno dei punti nevralgici della pellicola.

CHI È MIRIAM LEONE? I MOMENTI PRINCIPALI DELLA SUA CARRIERA

Miriam Leone ha vinto la 69esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia, nel 2008, e da lì ha iniziato una carriera tra televisione e cinema. Dalla conduzione di Mattina in Famiglia su Rai 2 all’esordio sul grande schermo con Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi. Diverse le esperienze sul piccolo schermo, dalle serie televisive ai programmi come Le Iene e Camera Cafè. Nel corso degli ultimi anni Miriam Leone ha collaborato con numerosi registi di spicco, pensiamo a Marco Bellocchio e Stefano Mordini, mentre il 2021 è stato probabilmente l’anno della svolta: oltre al già citato Diabolik, che le ha permesso di entrare a fare parte dei candidati ai David di Donatello, è stata protagonista di Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano e Corro da te di Riccardo Milani. Ma non è tutto. Miriam Leone infatti prossimamente sarà nuovamente protagonista sul grande schermo nel film WAR – La guerra desiderata, pellicola diretta da Gianni Zanasi.

