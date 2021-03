Miriam Leone/ “In arte Nino è un atto d’amore, Manfredi ci ha illuminato la strada”

Miriam Leone è tra i protagonisti di “In Arte Nino”, il film tv diretto da Luca Manfredi e dedicato al grandissimo Nino Manfredi in occasione del centenario della sua nascita. Un omaggio che la Rai ha voluto fare ad uno dei mostri sacri del cinema e dello spettacolo italiano che sul piccolo schermo rivive con l’attore Elio Germano, mentre Miriam Leone presta il volto ad Erminia Ferrari, la moglie e compagna di vita. “In arte Nino è un atto d’amore verso uno di quegli attori che come un faro ci ha illuminato la strada – ha detto la ex Miss Italia che parlando del suo personaggio ha aggiunto – “è un omaggio a Erminia, una donna di forte ispirazione che testimonia come dietro un grande uomo si sia una grande donna”. Non solo, la bellissima attrice proprio sul personaggio di Erminia ha aggiunto: “per me è stato un grande privilegio, ma anche una grandissima responsabilità raccontare il loro primo incontro e il loro amore, diretta dal figlio. Io e Elio lo abbiamo fatto come un grande atto di amore verso Nino. Lui è stato un faro per tutti noi attori. Erminia è una donna straordinaria, a cui mi sono ispirata, che ha dimostrato come dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna”.

Bella da togliere il fiato, Miriam Leone dopo la vittoria della corona di Miss Italia si è fatta conoscere ed apprezzare come conduttrice, ma soprattutto come attrice. Diversi i ruoli di successo, ma Miriam è molto apprezzata anche per la sua bellezza che spesso sconvolge i fan sui social dove posta delle foto mozzafiato che ricevono migliaia di likes. Nella sua vita però da diverso tempo c’è un uomo: si tratta di Paolo Carullo, manager finanziario. Durante il primo lockdown una notizia ha scosso i suoi fan, visto che si parlava di un suo matrimonio in gran segreto, ma a smentire la cosa è stata proprio l’attrice dalle pagine di Grazia.it: “l’ho letto anch’io e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. L’attrice, infatti, non nasconde di voler custodire la sua vita privata: “vorrei che si parlasse solo del mio lavoro ma ho capito che non sempre è possibile, quindi immagino che stiano parlando di un ologramma che non sono io. A volte, in questi anni, qualcuno ha scritto cose negative su di me, avrei voluto reagire ma poi non l’ho mai fatto, anzi. La gentilezza verso chi vorrebbe ferirti è un’arma più potente. Nel caso di questo non-matrimonio ho dovuto rispondere per forza”.

