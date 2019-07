Miriam Leone/ La “bad girl” del cinema: “Empatizzo anche le figure negative!”

Miriam Leone, intervistata per La Stampa, racconta come è stata accolta in famiglia la sua decisione di fare l’attrice: “Non immaginavano proprio che avrei preso questa strada. E non è stato neanche tanto facile fargli accettare la scelta”. Girando per le stradine di Ortigia, l’ex Miss Italia saluta i fan, si mette in posa per i selfie e ricorda luoghi della sua infanzia. In occasione del Film Festival diretto da Lisa Romano e Paola Poli, è stato presentato in concorso L’amore a domicilio di Emiliano Compi, la commedia agrodolce in cui recita nel ruolo di una rapinatrice condannata agli arresti domiciliari che, per rendersi la pena più breve, decide di sedurre il pavido Renato (Simone liberati). Una vera “bad girl”, come quelle che spesso le capita di interpretare. “Come vedete sono una ragazza con un abito a fiori – scherza -…però è vero, sulla scena non mi piace fare il verso a me stessa, cerco sempre di costruire psicologie diverse, penso che questo sia il vero gioco dell’attore”. Non è un caso se, nella prossima, attesissima, prova, la vedremo dentro una aderentissima tuta di lattice nero nei panni di Eva Kant, pericolosa compagna del geniale e malefico Diabolik, nel film dei fratelli Manetti, con Luca Marinelli nei panni del protagonista.

Miriam Leone, il prossimo impegno al cinema e il rapporto con i fan

Sul nuovo impegno cinematografico però, Miriam Leone non può dire nulla: “Devo ancora fare la prima posa sul set, solo dopo potrò parlarne. Aspetto sempre il momento giusto per fare le cose, non amo accelerare i tempi. Per me essere attrice significa avere la possibilità di raccontare storie, provando a empatizzare anche con le figure negative, contro cui tutti sono pronti a puntare il dito”. Miss Italia è stato il suo trampolino di lancio ma prima, era una normale studentessa di Lettere all’Università di Catania: “Il cinema mi sembrava lontanissimo”. Adesso, invece, è pane quotidiano, con i pregi e i difetti: “Non mi sono mai posta il problema della celebrità, forse perché non sempre mi riconoscono per strada e, comunque, mi è capitato ogni volta di avere a che fare con un pubblico educato, rispettoso, che mi ha sempre trattato come una di famiglia”. Pazza dei fan a (quasi) tutte le condizioni: “Quando sto mangiando, magari aspettate un attimo prima di chiedermi una foto”, e attivissima sui social: “E’ una maniera per raccontare una parte di me stessa, naturalmente solo quella che io ho scelto di rendere pubblica”.

