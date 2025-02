L’abbiamo vista primeggiare sul palco di Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice; ora però la scena è tutta della nuova mini serie tv che la vede protagonista. Stiamo parlando di Miriam Leone, nei panni di Oriana Fallaci in ‘Miss Fallaci’ con la prima puntata prevista per questa sera, 18 febbraio 2025. Intercettata dai microfoni di Radio DeeJay, l’attrice ha offerto ampie considerazioni sull’importanza del ruolo, sul messaggio che spera di veicolare attraverso la sua interpretazione e ulteriori curiosità tra set e riflessioni su un personaggio così importante per la cultura italiana come Oriana Fallaci.

Miriam Leone ha raccontato come in ‘Miss Fallaci’ il focus sarà sugli anni della gioventù, sul periodo in cui Oriana Fallaci non era ancora la grande scrittrice che oggi tutti ricordiamo. “Io la interpreto da giovane, tra i 26 e i 31 anni; buona parte della serie è ambientata negli Stati Uniti d’America dove lei era nota, appunto, come Miss Fallaci”. L’attrice ha poi sottolineato la caratura del cast internazionale e di come le riprese si siano svolte principalmente in lingua inglese: “Sarà disponibile anche la versione in lingua originale con al centro la storia di Oriana Fallaci, leggenda del giornalismo e apprezzata in tutto il mondo”.

Miriam Leone in ‘Miss Fallaci’: “Ecco quale è stata la scena che non avrei mai voluto fare…”

Sempre per Radio DeeJay, Miriam Leone ha poi parlato di una delle scene più controverse e difficili; quella di un aborto di Oriana Fallaci. L’attrice non ha nascosto le difficoltà, al netto rispetto alla realizzazione sul set. “Non l’avrei mai voluta fare… Questa volta avevo paura di starci entrando troppo e magari di farmi del male; cosa che non volevo assolutamente perchè avevo la cosa più preziosa dentro di me in quel momento da preservare”. L’attrice, proprio mentre era sul set intenta a calarsi nella parte della scrittrice per raccontare l’evento dell’aborto, era infatti davvero incinta; un aspetto che mette dunque ulteriormente in evidenza e giustiica ampiamente le remore e difficoltà di Miriam Leone.

Infine, parole di stima e apprezzamento da parte di Miriam Leone per ciò che rappresenta ed ha rappresentato Oriana Fallaci – questa sera la miniserie ‘Miss Fallaci’, 18 febbraio 2025 – per la cultura italiana e non solo. “La sua onesta intellettuale è qualcosa che oggi manca; mi auguro che le nuove generazioni guardino questa serie che racconta di una giovane ragazza che realizza i propri sogni con intelligenza, talento e coraggio”.