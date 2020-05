MIRIAM LEONE SI SPOGLIA SU INSTAGRAM/ Via tutto: “libera di non dover sembrare…”

Pubblicità

Miriam Leone incanta sempre e con una foto in cui si mostra naturale, senza un filo di trucco, con un look selvaggia, lascia tutti i followers senza fiato. Miriam Leone che potrebbe presto convolare a nozze con il fidanzato Paolo Cerullo, oltre ad essere una delle attrici più amate e apprezzata da pubblico e critica, è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Miriam ha così deciso di lanciare un messaggio a tutte le donne pubblicando una foto naturale per dimostrare quanto la bellezza, anche nella sua imperfezione, sia bella. Nella foto in cui non indossa nulla, la Leone ripensa ad una vecchia intervista nel corso della quale le chiesero cosa avrebbe portato su un’isola deserta. All’epoca, la Leone rispose “il mascara”. Oggi, invece, Miriam, dopo il lockdown, sembra sia giunta ad una nuova conclusione.

MIRIAM LEONE SI TOGLIE TUTTO: “LIBERA DI NON APPARIRE PERFETTA”

Miriam Leone riflette sul lockdown e lancia un messaggio importante per la bellezza. “In una delle primissime interviste che mi fecero mi chiesero – “Cosa porterebbe su un’isola deserta?”e io – – “Beh, il mascara!”… Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)… Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro”, scrive la Leone. Tantissimi i messaggi ricevuti dai fans che si complimentano con l’attrice non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per la profondità dei suoi pensieri.







