Miriam Leone sposa Paolo Carullo?/ Matrimonio segreto in Sicilia: il rumor

Matrimonio segreto per Miriam Leone e il fidanzato Paolo Carullo? Sembrerebbe proprio che l’attrice sia pronta a sposare, lontano dai riflettori, il misterioso compagno. A lanciare lo scoop è stato il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e de il Fatto Quotidiano: “Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa”, ha scritto su Twitter. Lo scorso maggio già Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8, aveva annunciato il matrimonio tra l’attrice e il manager per settembre in Sicilia, terra d’origine di Miriam Leone. Ma non è la prima volta che circolano indiscrezioni sulle nozze della ex Miss Italia: già l’estate scorsa si era parlato di matrimonio imminente, ma poi era stata la stessa Miriam a smentire tutto. “Io non vedo ancora l’anello… Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, aveva scritto sui social.

Fernanda Lessa e Miriam Leone, ex fidanzate Boosta/ Due storie d'amore importanti

Chi è Paolo Carullo, fidanzato di Miriam Leone?

Miriam Leone, 36 anni, è da sempre molto gelosa della sua privacy: “Vorrei che si parlasse solo del mio lavoro”, aveva detto tempo fa in un’intervista. Anche del suo fidanzato Paolo Carullo si sa molto poco. Originario di Catania, si è laureato in Economia e Finanza a Milano. Un po’ musicista e performer, Carullo è anche imprenditore nel campo musicale. I due farebbero coppia da circa due anni. Lo scorso anno, smentendo le voci delle nozze, Miriam Leone aveva detto al settimanale Grazia: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”. Questa volta il matrimonio si terrà davvero oppure o sarà solo l’ennesimo gossip?

