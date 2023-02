Miriam Milani, chi è la fidanzata di Andrea Dianetti/ Quella passione comune e…

Miriam Milani, ecco chi è la fidanzata di Andrea Dianetti: lontana dal mondo dello spettacolo ma sempre vicina all’attore

Miriam Milani è la fidanzata dell’attore Andrea Dianetti, visto all’opera di recente durante Tale e Quale Show con Carlo Conti. Questa sera, martedì 14 febbraio, è invece impegnato a Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, dove è pronto a divertirsi e a far divertire. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che è fidanzato con Miriam Milani. I due hanno costruito un rapporto solido, consolidato nel tempo, grazie all’amore, la cura e la dedizione quotidiana. Di Miriam Milani sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che non mai avuto esperienze in questo settore.

ANDREA DIANETTI È DAMIANO DEI MANESKIN, TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Goggi stupita: "Hai un futuro!"

Grazie ai social scopriamo che abita a Roma e che è profondamente innamorata della capitale. Spesso sul suo profilo regala scatti deliziosi della città eterna, una città che evidentemente non smette mai di suscitarle emozioni. Capitolo lavoro: pare che Miriam Milani abbia lavorato come cassiera da KFC e come commessa in un parco divertimenti. Da un paio di anni, invece, lavorerebbe per il team commerciale di Luxottica.

Miriam Milani, fidanzata Andrea Dianetti/ Lei: "come se ci conoscessimo da sempre"

Miriam Milani, sui social tanto spazio alla sua storia d’amore con Andrea Dianetti e ai viaggi

Andrea Dianetti, conosciuto ai più per aver frequentato Amici, ha instaurato un rapporto unico con Miriam. Prima di conoscerla, tuttavia, aveva frequentato Francesca Maiozzi, ballerina incontrata durante il programma di Maria De Filippi. Una frequentazione evidentemente non particolarmente fortunata, terminata in breve tempo. Con la compagna attuale Miriam Milani, come dicevamo, le cose vanno invece a gonfie vele e infatti i loro profili social sono pieni di scatti teneri e affettuosi, spesso relativi ai viaggi fatti insieme. I fan di lui, che lo hanno conosciuto in tv tra Amici, I Cesaroni, Un medico in famiglia e Camerà Café, sono i primi a sostenere la coppia a suon di like e cuoricini social.

LEGGI ANCHE:

ANDREA DIANETTI È GIANNA NANNINI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Giuria entusiasta: "Bravissimo". È il vincitore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA