Miriam Milani, fidanzata Andrea Dianetti/ Lei: “sono tornata a credere nell’amore”

Miriam Milani è la fidanzata dell’attore Andrea Dianetti. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e la ragazza che dovrebbe lavorare come team commerciale di Luxottica. I due fanno coppia fissa oramai da circa due anni quando la ragazza ha deciso di uscire allo scoperto dedicando un bellissimo post al compagno sui social. La Milani, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia di Andrea scrivendo: “con la nostra complicità, con il nostro capirci solo guardandoci come se ci conoscessimo da sempre, con tutto l’amore e la serenità che ci diamo ogni giorno, con i miei ultrasuoni emessi alla mezzanotte del mio compleanno quando ti trovai lì senza aspettarmelo (ho tolto l’audio per questo motivo). Insomma, con tutto quello che siamo noi sono tornata a credere nell’amore o forse ho iniziato proprio così”.

Andrea Dianetti, chi è/ La morte del padre Roberto, la fidanzata Miriam Milani

Che dire una bellissima dedica d’amore che ha confermato l’unione tra l’ex concorrente di Tale e Quale Show e la giovane ragazza. Ma chi è Miriam Milani, la compagna di Andrea Dianetti?

Chi è Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti

Quello che sappiamo su Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti, è che non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. In passato ha lavorato come cassiera da KFC e come commessa in un parco divertimenti. Da diversi anni, invece, lavorerebbe per il team commerciale di Luxottica. Non solo, la ragazza sta studiando presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

Miriam Milani, chi è la fidanzata di Andrea Dianetti/ Quella passione comune e...

Proprio scrutando i social è possibile risalire al suo curriculum vitae in cui si legge: buone competenze comunicative in lingue straniere acquisite durante la mia esperienza scolastica e nei viaggi all’estero. Ottime competenze relazionali con i clienti acquisite durante le mie esperienze lavorative. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo grazie alla mia esperienza. Stage linguistico in data 18/03/2012 fino al 24/03/2012 nella città di Salamanca (Spagna) nell’istituto Cervantes (Universidad de Salamanca) dove ho sostenuto un esame DELE alla fine dei corsi seguiti durante la settimana di permanenza con il conseguente rilascio dell’attestato che certifica il possesso di un determinato livello nelle abilità linguistiche (comprensione e produzione scritta ed orale) . Attitudine al lavoro di gruppo.

ANDREA DIANETTI È DAMIANO DEI MANESKIN, TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Goggi stupita: "Hai un futuro!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA