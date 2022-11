Miriam travolta e uccisa da 23enne ubriaco/ La madre: “Lo perdono. Non sento rancore”

Miriam travolta e uccisa nella notte di Halloween, le parole cariche di dolore della madre: “perdono chi mi ha portato via mia figlia”. Adriana, la madre della giovane Miriam uccisa da un 23enne che guidava ad altissima velocità e risultato positivo sia all’alcol sia alla droga, ha affidato le sue parole alla trasmissione La Vita in Diretta in onda su Rai 1. “Lo perdono – ha detto la madre Adriana poche ore dopo il tragico incidente che le ha portato per sempre via la figlia Miriam. – Non ho sentito il rancore e non lo sento”. E aggiunge: “siamo due famiglie distrutte, per quanto il ragazzo possa avere sbagliato”.

Adriana spiega di trovare la forza di perdonare e si sopravvivere al dolore grazie “all’amore verso ogni creatura”, dicendosi consapevole che “possiamo sbagliare tutti”. A La Vita in Diretta, racconta del terribile momento in cui ha appreso della morte di Miriam, appena 22 enne: “ho pensato che non fosse vero, che fosse un incubo”. E vuole dedicare un ricordo alla figlia: “è stata una creatura meravigliosa, di grande esempio per sua sorella e per me come genitore. Anche loro insegnano a noi genitori, non solo noi a loro. Mi ha insegnato una grande pazienza”

Miriam travolta e uccisa da 23enne ubriaco, “due famiglie distrutte”: si conoscevano

Miriam Ciobanu aveva 22 anni e viveva a Paderno, una frazione di Pieve del Grappa nel Trevigiano. Era con il fidanzato 19enne in occasione di Halloween e aveva intenzione di passare la notte fuori casa, poi il litigio con il fidanzato che le fa cambiare idea: tornerà a casa da sola, a piedi, percorrendo la provinciale completamente buia in cui le macchine sfrecciano oltre i limiti di velocità. Miriam chiama il padre alle 3, forse per farsi passare a prendere, ma l’uomo non sente la chiamata, forse addormentato. Allora, verso le 4 del mattino, lei si incammina. A nulla valgono i tentativi del fidanzato e del fratello di lui per convincerla a restare in casa, al sicuro. Miriam incontra la morte.

Sono circa le 4.30, secondo le ricostruzioni, quando il 23enne, che risulterà positivo sia all’alcol sia alla droga, guida ad altissima velocità proprio sulla provinciale. Qui avviene lo schianto, il terribile incidente: la macchina distrutta e il corpo di Miriam sbalzato a metri di distanza. La 22enne muore sul colpo. Come ricorda la madre Adriana a La Vita in Diretta, sono due le famiglie distrutte: i padri dei due ragazzi sono infatti amici e colleghi.











