Miriama Trevisan “Con Pago è tornata la pace”/ La rottura con Serena Enardu…

E alla fine sembra proprio che tra Pago e Serena Enardu tutto sia finito dopo tanti tentativi e la voglia di lei di ricominciare sperando che lui potesse perdonarla e andare avanti. Sembra che così non è stato e oggi anche l’ex di Pago, Miriana Trevisan torna a parlare del suo rapporto con il padre di suo figlio e tutti già pensano che alla fine possa davvero esserci una reunion che nessuno immaginava più. Per mesi la bella showgirl è rimasta al fianco a Pago difendendolo spesso durante il suo percorso al Grande Fratello Vip e sperando davvero che potesse vivere al meglio il suo percorso lasciando da parte quello che è successo con Serena Enardu approfittando al massimo di quello che era il suo momento, l’occasione per venire fuori come il cantautore e l’artista che è e non come l’altra metà dell’ex tronista sarda.

MIRIANA TREVISAN E PAGO HANNO RITROVATO L’ARMONIA?

Chi ha seguito l’evoluzione del loro rapporto sa bene che tra Miriana Trevisan e Pago è tornato il sereno e che lei lo ha ospitato spesso in queste settimane per permettere a lui e a suo figlio di stare insieme durante il lockdown, e adesso? Proprio mentre Serena rivelava al mondo della sua rottura con Pago, sul settimanale Nuovo uscita l’intervista di Miriana Trevisan che confidava: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. Io e lui comunque ci siamo chiariti… Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia”. A quanto pare tutto è stato chiarito visto che nelle scorse settimane i due avevano discusso anche se non si conoscono bene i motivi. Quale sarà il loro prossimo capitolo insieme?



