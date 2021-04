Mirian Trevisan “Fango all’Isola? Facevo bidet nel mare”/ Panicucci si imbarazza e..

A Mattino5 si parla di nuovo di Isola dei Famosi 2021 e di quello che è successo ieri sera. Lo spazio gestito da Federica Panicucci si è diviso tra cronaca, il caso di Denise Pipitone, e quello che è successo ieri sera nel reality show e anche oggi gli scivoloni non sono mancati. Gli scivoloni non sono mancati non stiamo parlando di quelli di ieri di Ilary Blasi (ben confezionati in un video studiato ad hoc) ma di quelli degli ospiti di Federica Panicucci e, in particolare, Miriana Trevisan. L’ex reginetta di Non è la Rai ormai sembra essersi lanciata in questa sua versione senza freni e se la volta scorsa parlava delle sue imprese ses*uali, questa volta ha rivelato un dietro le quinte in veste di concorrente dell’Isola dei Famosi.

Federica Panicucci lancia Quarto grado ma non va in onda/ Gaffe colossale a Mattino5

Mirian Trevisan “Fango all’Isola? Facevo bidet nel mare”, imbarazzo a Mattino5

In particolare, la padrona di casa, dopo aver visto il divertente video della prova del fango, si è rivolto ai suoi ospiti ed ex naufraghi chiedendo: “Ma voi che siete stati all’Isola dei Famosi, mi dite come ci si libera di tutto questo fango?” Valerio Merola subito risponde: “Ti fai il bagno in acqua, è talmente pulita che è meravigliosa”. A quel punto Miriana Trevisan fa calare il silenzio in studio: “Anche il bidet si fa nell’acqua del mare”. Lei serra subito la bocca mentre Federica Panicucci subito rilancia: “Va bè Miriana certi dettagli ce li possiamo dire di nuovo in privato”. Inutile dire che l’imbarazzo in studio era palpabile ma che le risate non sono mancate, quale sarà il prossimo eccesso della Trevisan a Mattino5?

LEGGI ANCHE:

Avvocato Claudio Nanni Vs Mattino5 e i talk show/ Panicucci: "Ma lei ci è venuto!"Miriana Trevisan commossa "Ho sofferto di depressione post partum"/ E su Pago...

© RIPRODUZIONE RISERVATA