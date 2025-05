Tra i protagonisti dell’attesa puntata finale di Eurovision Song Contest 2025 troveremo Miriana Conte, la nota cantante di origini italiane rappresenterà Malta nella rassegna europea più importante. Nata nel 2001, è figlia di un uomo di origini italiane e dopo essersi appassionata alla musica fin da piccola, ha debuttato nel 2016. Ha tentato svariate volte in passato di partecipare all’Eurovision Song Contest, le ultime due volte nel 2022 e nel 2024, fino ad arrivare al raggiungimento dell’obiettivo nel 2025. Adesso per Miriana Conte è tempo di vivere l’avventura da protagonista. Della vita privata di Miriana Conte sappiamo che la ragazza ha fatto coming out qualche tempo fa, un test vissuto come una grande liberazione:

“Anche prima di fare coming out andavo al Pride, perché lì mi sentivo sempre a casa” – le sue parole durante un’intervista di qualche anno fa – “Anni dopo ho avuto la fortuna di cantare al concerto del Pride” ha raccontato l’artista.

Miriana Conte e la fidanzata: “Spero che un giorno non serva più il coming out”

Per Miriana Conte è tempo di vivere la sua storia d’amore alla luce del sole, nella speranza che un domani il coming out non si riveli più necessario. A tal proposito, la cantante che canterà per Malta a Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Serving.

“Spero che un giorno non ci sarà più bisogno di fare coming out, allo stesso modo in cui una persona etero non deve mai ‘annunciare’ la propria sessualità” ha rivelato Miriana Conte riguardo al futuro. La speranza dunque è che possano cambiare tante cose e situazioni, a partire dalla mentalità. Non si hanno dettagli particolarmente approfonditi, ma Miriana Conte sarebbe fidanzata con una ragazza speciale, con la quale condivide la vita e la felicità. E chissà che non possa decidere di dedicare a lei un’eventuale vittoria nella kermesse musicale più importante d’Europa.

