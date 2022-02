Miriana provoca Katia: “Anziani vanno aiutati”/ Lei: “Arrivaci alla mia età”

Scintille tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli durante la puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini accende la miccia e le due concorrenti non se le mandano a dire. Le scorie dei giorni scorsi, evidentemente, non sono ancora state smaltite e Katia esprime tutta la sua amarezza nei confronti della coinquilina, che a suo dire le avrebbe voltato le spalle dopo aver fatto la bella faccia. Miriana, ovviamente, non è d’accordo e nonostante venga rimproverata da studio, affonda il colpo, dando vita ad uno scontro.

Grande Fratello Vip 2021 44a puntata/ Eliminato e diretta: Davide pronto al confronto

Miriana Trevisan vs Katia Ricciarelli: “Anziani vanno aiutati”

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, quindi, danno vita ad un botta e risposta infuocato. “Sono andata in camera di Katia ad aiutarla perché per le persone anziane ho molto rispetto”, precisa provocatoriamente la showgirl. La cantante coglie la sfida e risponde per le rime: “Questa è una cattiveria, altro che fare la buona nei confronti dell’anziana. Tu arrivaci alla mia età e poi vedrai”, tuona Katia. “Quando venne ad aiutarmi erano le nove e mezza, mi vestivo per la puntata e poi dopo pochi minuti mi ha pure votato”, conclude la Ricciarelli.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli demolisce Miriana "Ridicola"/ "Voce piagnucolosa, mi dai fastidio!"Daniela, zia Soleil Sorge/ Lettera al GF Vip e nuovo attacco ad Alex e Delia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA