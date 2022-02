Miriana, scenata di gelosia per Biagio/ “Stop a strusciamenti con Maria Monsè”

Miriana Trevisan continua ad essere messa in guardia su Biagio D’Anelli. Dall’aereo con avvertimento, sotto forma di striscione, alle dichiarazioni di Arianna David a Mattino Cinque. La concorrente gieffina non si spiega il perché di tutto questo scetticismo nei confronti di Biagio. “Ho un dubbio e ci rimango male, perché comunque l’aereo è un gesto incisivo. Ho un sospetto su un gruppo di amici però si devono firmare. Se devono dirmi qualcosa si firmassero”, commenta nel collegamento con Alfonso Signorini. In studio c’è Biagio D’Anelli, che offre la sua visione sulla faccenda, rispondendo a chi lo ha attaccato apertamente: “Arianna David millanta falsità! Provando sentimenti per Miriana, lei ha provato a contattarmi e io volutamente non le ho risposto perché il passato è il passato. A me interessa vivere Miriana adesso”.

“Ho chiuso un cerchio telefonicamente con la mia fidanzata, se poi devo essere messo in croce per dei vecchi flirt…”, continua Biagio D’Anelli da studio. Miriana Trevisan si illumina quando lo sente parlare e lo invita a chiamarla amore. Poi finge una scenata di gelosia, riferendosi probabilmente ai balletti osé di fine trasmissione con Maria Monsè: “Ti consiglio di ballare meno strusciato!”. Signorini si gode il siparietto e benedice quella che sembra essere a tutti gli effetti una nuova coppia di questo Grande Fratello VIP: “Vi auguro di costruire questo amore lontano dalle telecamere, perché per voi ci saranno bei giorni, ne sono sicuro”, conclude il conduttore.

